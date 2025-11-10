Герои России и легендарный сыщик: какие школы Перми названы в честь сотрудников МВД

Герой России Сергей Яшкин с портретом деда-фронтовика во время шествия «Бессмертного полка» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Сегодня, 10 ноября, в России чествуют тех, кто посвятил свою жизнь работе в органах внутренних дел. А накануне профессиональный праздник отмечали сотрудники специального отряда быстрого реагирования (СОБР). В Перми несколько школ названы в честь милиционеров-пермяков, вошедших в историю благодаря беззаветному служению родине. О прославленных героях и школах, которые увековечили их имена — в материале URA.RU.

Пермское президентское кадетское училище имени Героя России Федора Кузьмина войск Росгвардии

Лицей милиции носит имя прославленного пермского милиционера Федора Кузьмина с 1997 года Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Кадетское училище имени Героя России Федора Кузьмина находится в деревне Гамы Пермского округа. История учебного заведения началась в сентябре 1992 года, когда на базе пермской школы № 114 решили создать гуманитарную школу юридического профиля. В 1996 году эксперимент признали удачным, и школа стала лицеем милиции при ГУВД Пермской области. В 1997 году решением законодательного собрания области лицею присвоено имя младшего лейтенанта милиции Федора Кузьмина.

В марте 1996 году сотрудник пермского СОБРа находился в служебной командировке в Чеченской республике. Вместе с сослуживцами, во время выполнения боевой задачи, Кузьмин попал под ожесточенный обстрел на площади Минутка. Боевики открыли шквальный огонь по БТР, в котором находился Кузьмин. Милиционер получил ранение, но продолжил бой в горящей машине, прикрывая своих товарищей. Пермяк продолжал обстреливать противника до тех пор, пока не сгорел сам. Указом Президента РФ от 6 сентября 1996 г. № 1329 за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания младшему лейтенанту милиции Кузьмину присвоено звание Героя России (посмертно).

Школа № 136 имени полковника милиции Якова Абрамовича Вагина

Школа №136 основана в 1969 году. Яков Вагин, имя которого она носит, является почетным гражданином города Перми. Он стоял у истоков создания советской школы сыска, посвятив 65 своей жизни службе в органах внутренних дел.

«Полковник Вагин принимал участие в раскрытии громких дел всесоюзного масштаба — поимке банды братьев Ведерниковых, убивших милиционеров и кассира Сберкассы в 70-е годы, обезвреживание кунгурского маньяка. Позже, учитывая его опыт, Вагина пригласили консультантом художественного фильма „Один и без оружия“ и фильмов документального цикла „Следствие вели...“», — отмечается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Яков Вагин имеет множество ведомственных наград, он также включен в энциклопедию «Лучшие люди России».

Торжественное построение в честь принятия присяги учащимися школы №136 Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Примечательно, что школа №136 находится на улице, которая носит название другого легендарного пермского милиционера — Дмитрия Власова. Жизнь сотрудника органов внутренних дел трагически оборвалась 26 апреля 1995 года. В тот день милиционер вместе с коллегами патрулировал улицы Индустриального района. В одном из жилых дворов внимание оперативников привлекли двое мужчин с огромными сумками. Заметив стражей порядка, злоумышленники решили скрыться, милиционеры начали преследование. В этот момент один из преступников выстрелил из пистолета в Дмитрия, смертельно ранив его. У 22-летнего сержанта осталась жена и маленький сын. Указом президента РФ от 08 декабря 1995 года Дмитрий Власов награжден орденом «Мужества» (посмертно).

Школа №6 имени Героя России Сергея Яшкина

Сейчас Сергей Яшкин является депутатом краевого законодательного собрания Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Школа №6, еще одно учреждение образования города Перми, которому присвоено имя легендарного сотрудника СОБР. Полковник полиции Сергей Яшкин, в честь которого она названа, является ее выпускником. Коренной пермяк начал службу в органах МВД в 1985 году. В 2011 году Яшкин был назначен командиром спецотряда быстрого реагирования краевого полицейского главка. За его плечами несколько служебных командировок на Северный Кавказ. Во время одной из них, летом 2012 года, Яшкин получил тяжелые ранения.