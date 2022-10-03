03 октября 2022

Пермяки не смогли вылететь из Турции домой

Самолет «Анталья-Пермь» сел в Стамбуле из-за неисправности
© Служба новостей «URA.RU»
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Международный аэропорт «Кольцово». Екатеринбург, аэропорт, телетрап, рукав, авиарейс, самолет, посадочный рукав, авиалинии, пассажирский рукав, телескопический трап, авиасообщение
Сейчас ищут резервный борт, чтобы вывезти пермяков Фото:

Самолет Turkish Airlines, который должен был полететь по маршруту «Анталья-Пермь» не смог долететь до столицы Пермского края. Судно из-за неисправности приземлилось в аэропорту Стамбула. Информацию об этом подтвердили URA.RU в пресс-службе пермского аэропорта.

«Сейчас идет поиск резервного борта. Пока новых данных нет», — сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Также на момент написания новости не было информации о вылете самолетов в Пермь на сайте аэропорта Стамбула.

Ранее URA.RU рассказывало об аналогичном случае с другим рейсом. В аэропорту Сочи самолет также не смог вылететь в Пермь из-за неисправности. Левый двигатель судна не вышел на взлетный режим.

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Самолет Turkish Airlines, который должен был полететь по маршруту «Анталья-Пермь» не смог долететь до столицы Пермского края. Судно из-за неисправности приземлилось в аэропорту Стамбула. Информацию об этом подтвердили URA.RU в пресс-службе пермского аэропорта. «Сейчас идет поиск резервного борта. Пока новых данных нет», — сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Также на момент написания новости не было информации о вылете самолетов в Пермь на сайте аэропорта Стамбула. Ранее URA.RU рассказывало об аналогичном случае с другим рейсом. В аэропорту Сочи самолет также не смог вылететь в Пермь из-за неисправности. Левый двигатель судна не вышел на взлетный режим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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