Пермяки не смогли вылететь из Турции домой

Самолет «Анталья-Пермь» сел в Стамбуле из-за неисправности

Сейчас ищут резервный борт, чтобы вывезти пермяков Фото: Анна Майорова © URA.RU

Самолет Turkish Airlines, который должен был полететь по маршруту «Анталья-Пермь» не смог долететь до столицы Пермского края. Судно из-за неисправности приземлилось в аэропорту Стамбула. Информацию об этом подтвердили URA.RU в пресс-службе пермского аэропорта.

«Сейчас идет поиск резервного борта. Пока новых данных нет», — сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Также на момент написания новости не было информации о вылете самолетов в Пермь на сайте аэропорта Стамбула.

Ранее URA.RU рассказывало об аналогичном случае с другим рейсом. В аэропорту Сочи самолет также не смог вылететь в Пермь из-за неисправности. Левый двигатель судна не вышел на взлетный режим.