Пермяки не смогли вылететь из Турции домой

Самолет Turkish Airlines, который должен был полететь по маршруту «Анталья-Пермь» не смог долететь до столицы Пермского края. Судно из-за неисправности приземлилось в аэропорту Стамбула. Информацию об этом подтвердили URA.RU в пресс-службе пермского аэропорта.
«Сейчас идет поиск резервного борта. Пока новых данных нет», — сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Также на момент написания новости не было информации о вылете самолетов в Пермь на сайте аэропорта Стамбула.
Ранее URA.RU рассказывало об аналогичном случае с другим рейсом. В аэропорту Сочи самолет также не смог вылететь в Пермь из-за неисправности. Левый двигатель судна не вышел на взлетный режим.
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