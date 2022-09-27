Самолет Сочи-Пермь не смог вылететь из-за неисправности двигателя

28 сентября 2022 в 14:18 Размер текста - 17 +

У самолета неполадки с двигателем Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В аэропорту Сочи самолет, направляющийся в Пермь не смог вылететь из-за того, что левый двигатель не вышел на взлетный режим. Информацию об инциденте URA.RU подтвердили в пресс-службе аэропорта. «Да, такой инцидент был. Авиакомпания предоставила резервное воздушное судно, которое вылетело в Пермь в 20:14. Во время ожидания рейса пассажирам были предоставлены прохладительные напитки и горячее питание», — сообщили в пресс-службе аэропорта. Ранее агентство писало про аналогичный случай в пермском аэропорту «Большое Савино». У самолета, прилетевшего из Москвы, отключился двигатель.

В аэропорту Сочи самолет, направляющийся в Пермь не смог вылететь из-за того, что левый двигатель не вышел на взлетный режим. Информацию об инциденте URA.RU подтвердили в пресс-службе аэропорта. «Да, такой инцидент был. Авиакомпания предоставила резервное воздушное судно, которое вылетело в Пермь в 20:14. Во время ожидания рейса пассажирам были предоставлены прохладительные напитки и горячее питание», — сообщили в пресс-службе аэропорта. Ранее агентство писало про аналогичный случай в пермском аэропорту «Большое Савино». У самолета, прилетевшего из Москвы, отключился двигатель.