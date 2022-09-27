27 сентября 2022

Самолет Сочи-Пермь не смог вылететь из-за неисправности двигателя

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, газпромавиа, самолет
У самолета неполадки с двигателем Фото:

В аэропорту Сочи самолет, направляющийся в Пермь не смог вылететь из-за того, что левый двигатель не вышел на взлетный режим. Информацию об инциденте URA.RU подтвердили в пресс-службе аэропорта.

«Да, такой инцидент был. Авиакомпания предоставила резервное воздушное судно, которое вылетело в Пермь в 20:14. Во время ожидания рейса пассажирам были предоставлены прохладительные напитки и горячее питание», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Ранее агентство писало про аналогичный случай в пермском аэропорту «Большое Савино». У самолета, прилетевшего из Москвы, отключился двигатель.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

В аэропорту Сочи самолет, направляющийся в Пермь не смог вылететь из-за того, что левый двигатель не вышел на взлетный режим. Информацию об инциденте URA.RU подтвердили в пресс-службе аэропорта. «Да, такой инцидент был. Авиакомпания предоставила резервное воздушное судно, которое вылетело в Пермь в 20:14. Во время ожидания рейса пассажирам были предоставлены прохладительные напитки и горячее питание», — сообщили в пресс-службе аэропорта. Ранее агентство писало про аналогичный случай в пермском аэропорту «Большое Савино». У самолета, прилетевшего из Москвы, отключился двигатель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...