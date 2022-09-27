Самолет Сочи-Пермь не смог вылететь из-за неисправности двигателя

У самолета неполадки с двигателем
В аэропорту Сочи самолет, направляющийся в Пермь не смог вылететь из-за того, что левый двигатель не вышел на взлетный режим. Информацию об инциденте URA.RU подтвердили в пресс-службе аэропорта.
«Да, такой инцидент был. Авиакомпания предоставила резервное воздушное судно, которое вылетело в Пермь в 20:14. Во время ожидания рейса пассажирам были предоставлены прохладительные напитки и горячее питание», — сообщили в пресс-службе аэропорта.
Ранее агентство писало про аналогичный случай в пермском аэропорту «Большое Савино». У самолета, прилетевшего из Москвы, отключился двигатель.
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