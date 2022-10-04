В России мобилизовали более 200 тысяч человек

Более 200 тысяч россиян уже были отправлены из запаса в ВС РФ в рамках частичной мобилизации. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.
«Более 200 тыс. человек уже прибыли в ВС РФ в рамках частичной мобилизации», — приводит ТАСС слова Шойгу.
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Более 200 тысяч россиян уже были отправлены из запаса в ВС РФ в рамках частичной мобилизации. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. «Более 200 тыс. человек уже прибыли в ВС РФ в рамках частичной мобилизации», — приводит ТАСС слова Шойгу.