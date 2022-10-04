В России мобилизовали более 200 тысяч человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей
Сергей Шойгу назвал число мобилизованных Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Более 200 тысяч россиян уже были отправлены из запаса в ВС РФ в рамках частичной мобилизации. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

«Более 200 тыс. человек уже прибыли в ВС РФ в рамках частичной мобилизации», — приводит ТАСС слова Шойгу.

Успейте подписаться на нашу рассылку до вечера! В ней - главные новости о мобилизации и ходе СВО
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Более 200 тысяч россиян уже были отправлены из запаса в ВС РФ в рамках частичной мобилизации. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. «Более 200 тыс. человек уже прибыли в ВС РФ в рамках частичной мобилизации», — приводит ТАСС слова Шойгу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...