В Пермском крае ищут похитителей детских качелей

На детской площадке в Березниках украли новые качели

04 октября 2022 в 16:53 Размер текста - 17 +

Качели были установлены недавно и пользовались популярностью у детей (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В городе Березники Пермского края с детской площадки на тропе здоровья неизвестные похитили качель-гнездо, воров уже ищут. Об этом сообщается в официальной группе администрации Березников в соцсети «ВКонтакте». «Детскую площадку установили совсем недавно, здесь постоянно гуляют семьи с детьми. Но сегодня качели украли — либо их срезали для личных нужд, либо таким образом развлекались вандалы. Просим всех, кто видел данное происшествие, сообщить нам либо в полицию», — сказано в посте. Администрация Березников обратилась к местным жителям за помощью и предостерегла похитителей. «Была украдена качель-гнездо, рядом валяются крепежи. На всех качелях есть индивидуальный номер. И если в администрацию города, в том числе анонимно поступит обращение, что по такому-то адресу видели эту качель, то мы сверим УИН. И если будут данные, кто это сделал, виновники будут привлечены к ответственности», — заявила заместитель начальника отдела благоустройства администрации Березников Елена Горшкова.

В городе Березники Пермского края с детской площадки на тропе здоровья неизвестные похитили качель-гнездо, воров уже ищут. Об этом сообщается в официальной группе администрации Березников в соцсети «ВКонтакте». «Детскую площадку установили совсем недавно, здесь постоянно гуляют семьи с детьми. Но сегодня качели украли — либо их срезали для личных нужд, либо таким образом развлекались вандалы. Просим всех, кто видел данное происшествие, сообщить нам либо в полицию», — сказано в посте. Администрация Березников обратилась к местным жителям за помощью и предостерегла похитителей. «Была украдена качель-гнездо, рядом валяются крепежи. На всех качелях есть индивидуальный номер. И если в администрацию города, в том числе анонимно поступит обращение, что по такому-то адресу видели эту качель, то мы сверим УИН. И если будут данные, кто это сделал, виновники будут привлечены к ответственности», — заявила заместитель начальника отдела благоустройства администрации Березников Елена Горшкова.