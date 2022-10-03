03 октября 2022

«Уральские авиалинии» открывают рейсы из Екатеринбурга в Белоруссию

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, авиация, самолет
О графике перелетов из Екатеринбурга в Минск не сообщается Фото:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 26 октября открывает рейсы из Екатеринбурга в Минск, билеты на которые стоят от 7 760 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Открываем новые рейсы в Минск из Перми и Екатеринбурга с 26 октября», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале авиакомпании. Там отметили, что для посещения страны не нужна виза и загранпаспорт. Путешествовать возможно даже тем, кто разговаривает только на русском языке, уточнили в авиакомпании.

Ранее сообщалось об открытии перелетов из Перми в Минск. Рейсы по этому направлению также открыли «Уральские авиалинии». По плану, самолеты будут отправляться в столицу Белоруссии с 26 октября по средам и воскресеньям. Кроме этого, авиакомпания совершает перелеты в Ростов-на-Дону.

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 26 октября открывает рейсы из Екатеринбурга в Минск, билеты на которые стоят от 7 760 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. «Открываем новые рейсы в Минск из Перми и Екатеринбурга с 26 октября», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале авиакомпании. Там отметили, что для посещения страны не нужна виза и загранпаспорт. Путешествовать возможно даже тем, кто разговаривает только на русском языке, уточнили в авиакомпании. Ранее сообщалось об открытии перелетов из Перми в Минск. Рейсы по этому направлению также открыли «Уральские авиалинии». По плану, самолеты будут отправляться в столицу Белоруссии с 26 октября по средам и воскресеньям. Кроме этого, авиакомпания совершает перелеты в Ростов-на-Дону.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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