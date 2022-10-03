«Уральские авиалинии» открывают рейсы из Екатеринбурга в Белоруссию

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 26 октября открывает рейсы из Екатеринбурга в Минск, билеты на которые стоят от 7 760 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
«Открываем новые рейсы в Минск из Перми и Екатеринбурга с 26 октября», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале авиакомпании. Там отметили, что для посещения страны не нужна виза и загранпаспорт. Путешествовать возможно даже тем, кто разговаривает только на русском языке, уточнили в авиакомпании.
Ранее сообщалось об открытии перелетов из Перми в Минск. Рейсы по этому направлению также открыли «Уральские авиалинии». По плану, самолеты будут отправляться в столицу Белоруссии с 26 октября по средам и воскресеньям. Кроме этого, авиакомпания совершает перелеты в Ростов-на-Дону.
Все новости про частичную мобилизацию в Свердловской области мы публикуем в нашем Telegram канале. Подпишись — https://t.me/EkatskoeChtivo