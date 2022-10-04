Россия уничтожила штаб воздушного командования Украины

Военно-космические силы Вооруженных сил РФ высокоточным ударом поразили штаб воздушного командования ВСУ «Восток». Об этом сообщает Минобороны РФ.
«На юго-западной окраине Днепропетровска высокоточным ударом ВКС России поражен штаб Воздушного командования „Восток“ ВСУ», — заявило ведомство в ходе брифинга.
Успейте подписаться на нашу рассылку до вечера! В ней - главные новости о мобилизации и ходе СВО
Военно-космические силы Вооруженных сил РФ высокоточным ударом поразили штаб воздушного командования ВСУ «Восток». Об этом сообщает Минобороны РФ. «На юго-западной окраине Днепропетровска высокоточным ударом ВКС России поражен штаб Воздушного командования „Восток“ ВСУ», — заявило ведомство в ходе брифинга.