Россия уничтожила штаб воздушного командования Украины

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, ракета
Штаб уничтожен высокоточным ракетным ударом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военно-космические силы Вооруженных сил РФ высокоточным ударом поразили штаб воздушного командования ВСУ «Восток». Об этом сообщает Минобороны РФ.

«На юго-западной окраине Днепропетровска высокоточным ударом ВКС России поражен штаб Воздушного командования „Восток“ ВСУ», — заявило ведомство в ходе брифинга.

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Военно-космические силы Вооруженных сил РФ высокоточным ударом поразили штаб воздушного командования ВСУ «Восток». Об этом сообщает Минобороны РФ. «На юго-западной окраине Днепропетровска высокоточным ударом ВКС России поражен штаб Воздушного командования „Восток“ ВСУ», — заявило ведомство в ходе брифинга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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