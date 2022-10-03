На тюменском полигоне ТВВИКУ 10 мобилизованных военнослужащих заключили брак со своими невестами. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Там уточнили, что для молодоженов там организовали торжественную регистрацию с военным оркестром.
«10 пар заключили брак сегодня, 4 октября, на территории полигона ТВВИКУ. Для них организовали выездную церемонию регистрации с оркестром. Новоиспеченные мужья — мобилизованные Тюменской области, которые проходят боевое слаживание», — сообщили в Инфоцентре.
Там добавили, что всего о желании заключить брак заявили 39 военнослужащих. «До каждого доведены меры социальной поддержки, которые гарантирует государство и региональные органы власти для них, для их близких. Установлен диалог с органами социальной сферы: соцзащита, нотариусы, юристы. Приезжают выездные бригады, которые работают с парнями на местах», — отметили в Информационном центре правительства Тюменской области со ссылкой на слова заместителя начальника ТВВИКУ по военно-политической работе Михаила Багрова.
Ранее URA.RU писало о том, что 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Под нее попадут военнослужащие, имеющие боевой опыт и определенные военно-учетные специальности.
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