На тюменском полигоне для мобилизованных открылся полевой ЗАГС. Видео

04 октября 2022 в 18:31 Размер текста - 17 +

Мобилизованные военнослужащие заключили брак на тюменском полигоне ТВВИКУ, где находятся на боевом слаживании Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России На тюменском полигоне ТВВИКУ 10 мобилизованных военнослужащих заключили брак со своими невестами. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Там уточнили, что для молодоженов там организовали торжественную регистрацию с военным оркестром. «10 пар заключили брак сегодня, 4 октября, на территории полигона ТВВИКУ. Для них организовали выездную церемонию регистрации с оркестром. Новоиспеченные мужья — мобилизованные Тюменской области, которые проходят боевое слаживание», — сообщили в Инфоцентре. Там добавили, что всего о желании заключить брак заявили 39 военнослужащих. «До каждого доведены меры социальной поддержки, которые гарантирует государство и региональные органы власти для них, для их близких. Установлен диалог с органами социальной сферы: соцзащита, нотариусы, юристы. Приезжают выездные бригады, которые работают с парнями на местах», — отметили в Информационном центре правительства Тюменской области со ссылкой на слова заместителя начальника ТВВИКУ по военно-политической работе Михаила Багрова. Ранее URA.RU писало о том, что 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Под нее попадут военнослужащие, имеющие боевой опыт и определенные военно-учетные специальности.

На тюменском полигоне ТВВИКУ 10 мобилизованных военнослужащих заключили брак со своими невестами. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Там уточнили, что для молодоженов там организовали торжественную регистрацию с военным оркестром. «10 пар заключили брак сегодня, 4 октября, на территории полигона ТВВИКУ. Для них организовали выездную церемонию регистрации с оркестром. Новоиспеченные мужья — мобилизованные Тюменской области, которые проходят боевое слаживание», — сообщили в Инфоцентре. Там добавили, что всего о желании заключить брак заявили 39 военнослужащих. «До каждого доведены меры социальной поддержки, которые гарантирует государство и региональные органы власти для них, для их близких. Установлен диалог с органами социальной сферы: соцзащита, нотариусы, юристы. Приезжают выездные бригады, которые работают с парнями на местах», — отметили в Информационном центре правительства Тюменской области со ссылкой на слова заместителя начальника ТВВИКУ по военно-политической работе Михаила Багрова. Ранее URA.RU писало о том, что 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Под нее попадут военнослужащие, имеющие боевой опыт и определенные военно-учетные специальности.