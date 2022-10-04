Зеленский издал указ о непризнании решений Путина

04 октября 2022 в 19:24 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил о непризнании итогов референдумов Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Украина не признает указов президента РФ Владимира Путина, согласно которым в состав России вышли Крым, Севастополь, Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. «Признать ничтожными, то есть не порождающими никаких юридических последствий, указы Президента Российской Федерации [о выхождении Крыма, Донбасса, Запорожья и Херсона в состав РФ]», — говорится в документе, размещенном на сайте президента Украины. Международные соглашения, согласно которым в состав России вошли ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонщина, Путин подписал 30 сентября после того, как присоединение поддержало абсолютное большинство жителей этих регионов. В 2014 году также в результате волеизъявления жителей в состав РФ вошли Республика Крым и город Севастополь.

Украина не признает указов президента РФ Владимира Путина, согласно которым в состав России вышли Крым, Севастополь, Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. «Признать ничтожными, то есть не порождающими никаких юридических последствий, указы Президента Российской Федерации [о выхождении Крыма, Донбасса, Запорожья и Херсона в состав РФ]», — говорится в документе, размещенном на сайте президента Украины. Международные соглашения, согласно которым в состав России вошли ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонщина, Путин подписал 30 сентября после того, как присоединение поддержало абсолютное большинство жителей этих регионов. В 2014 году также в результате волеизъявления жителей в состав РФ вошли Республика Крым и город Севастополь.