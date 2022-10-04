Военкоры показали геройства генерала Лапина при взятии Пальмиры. Видео

04 октября 2022 в 19:30 Размер текста - 17 +

Александр Лапин находился на передовой во время освобождения Пальмиры, сообщают СМИ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Центрального военного округа (ЦВО), генерал-полковник Александр Лапин героически проявлял себя во время операции по освобождению города Пальмира. Видео-подтверждение этому появилось в telegram-канале, обозревающем спецоперацию на Украине. «Никто не трусил и в Дамаске он [Лапин] не сидел, а с передка рулил всей дискотекой», — прокомментировал видео военных действий под Пальмирой военный корреспондент telegram-канала «Повернутые на Z войне». По его словам, в СМИ обращаются многие бойцы 90-й танковой дивизии, выступая в поддержку генерала Лапина. Ранее, 1 октября, союзные силы России в ходе спецоперации вывели свои войска из Красного Лимана из-за угрозы окружения украинской армией. Позже бойцы из группировки «Отважные» выступили в поддержку своего командующего Александр Лапина, принявшего решение прекратить оборону города. Операция по освобождению Пальмиры длилась с 13 по 27 марта 2016 года. В ходе нее армии РФ и Сирии освободили город от террористов.

Глава Центрального военного округа (ЦВО), генерал-полковник Александр Лапин героически проявлял себя во время операции по освобождению города Пальмира. Видео-подтверждение этому появилось в telegram-канале, обозревающем спецоперацию на Украине. «Никто не трусил и в Дамаске он [Лапин] не сидел, а с передка рулил всей дискотекой», — прокомментировал видео военных действий под Пальмирой военный корреспондент telegram-канала «Повернутые на Z войне». По его словам, в СМИ обращаются многие бойцы 90-й танковой дивизии, выступая в поддержку генерала Лапина. Ранее, 1 октября, союзные силы России в ходе спецоперации вывели свои войска из Красного Лимана из-за угрозы окружения украинской армией. Позже бойцы из группировки «Отважные» выступили в поддержку своего командующего Александр Лапина, принявшего решение прекратить оборону города. Операция по освобождению Пальмиры длилась с 13 по 27 марта 2016 года. В ходе нее армии РФ и Сирии освободили город от террористов.