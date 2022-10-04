ВСУ шестью ракетами HIMARS обстреляли Антоновский мост в Херсоне 04 октября 2022 в 19:57 Размер текста - 17 + Пострадавших в результате обстрела нет Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины нанесли шесть ударов из американской системы залпового огня HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне. Три ракеты были сбиты, еще три упали в районе моста, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «ВСУ продолжает обстреливать Антоновский мост в Херсоне. 4 октября в 16:40 по мосту выпустили шесть ракет HIMARS. Три были сбиты, еще три попали в район моста», — передает корреспондент. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Вооруженные силы Украины нанесли шесть ударов из американской системы залпового огня HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне. Три ракеты были сбиты, еще три упали в районе моста, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «ВСУ продолжает обстреливать Антоновский мост в Херсоне. 4 октября в 16:40 по мосту выпустили шесть ракет HIMARS. Три были сбиты, еще три попали в район моста», — передает корреспондент. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям