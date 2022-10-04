ВСУ шестью ракетами HIMARS обстреляли Антоновский мост в Херсоне

Пострадавших в результате обстрела нет
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины нанесли шесть ударов из американской системы залпового огня HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне. Три ракеты были сбиты, еще три упали в районе моста, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«ВСУ продолжает обстреливать Антоновский мост в Херсоне. 4 октября в 16:40 по мосту выпустили шесть ракет HIMARS. Три были сбиты, еще три попали в район моста», — передает корреспондент. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.