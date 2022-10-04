ВСУ шестью ракетами HIMARS обстреляли Антоновский мост в Херсоне

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Виды Антоновского моста. Херсон, антоновский мост
Пострадавших в результате обстрела нет Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины нанесли шесть ударов из американской системы залпового огня HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне. Три ракеты были сбиты, еще три упали в районе моста, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«ВСУ продолжает обстреливать Антоновский мост в Херсоне. 4 октября в 16:40 по мосту выпустили шесть ракет HIMARS. Три были сбиты, еще три попали в район моста», — передает корреспондент. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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Вооруженные силы Украины нанесли шесть ударов из американской системы залпового огня HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне. Три ракеты были сбиты, еще три упали в районе моста, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «ВСУ продолжает обстреливать Антоновский мост в Херсоне. 4 октября в 16:40 по мосту выпустили шесть ракет HIMARS. Три были сбиты, еще три попали в район моста», — передает корреспондент. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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