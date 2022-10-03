03 октября 2022

В курганском колледже в 3 раза увеличили набор учащихся

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Шумков выделил средства на завершение ремонта в Шмаковском филиале КТК Фото:

В колледже села Шмаково, Кетовского округа Курганской области в несколько раз увеличился набор студентов в 2022 году. Об этом пишет губернатор Курганской области Вадим Шумков в личном telegram-канале.

«Сейчас набор учащихся [в Шмаковском филиале „Курганского технологический колледжа имени Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова“] увеличен в 3 раза по наиболее востребованным в регионе профессиям. На следующий год еще раз резко увеличим», — указано в посте, приуроченному ко Дню профессионального образования. Праздник отмечается в России 2 октября по указу президента России Владимира Путина.

В том числе Шумков отметил, что в 2021 году правительство области выделило 20 млн рублей на ремонт учреждения. В этом году власти выделили дополнительные средства на завершение ремонта некоторых внутренних помещений. Точная сумма дофинансирования не указана.

Ранее URA.RU писало, что в феврале 2021 года учащихся Шмаковского филиала КТК предупреждали о возможном закрытии учреждения. Студентам предлагали перевестись в Далматово и Курган.

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В колледже села Шмаково, Кетовского округа Курганской области в несколько раз увеличился набор студентов в 2022 году. Об этом пишет губернатор Курганской области Вадим Шумков в личном telegram-канале. «Сейчас набор учащихся [в Шмаковском филиале „Курганского технологический колледжа имени Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова“] увеличен в 3 раза по наиболее востребованным в регионе профессиям. На следующий год еще раз резко увеличим», — указано в посте, приуроченному ко Дню профессионального образования. Праздник отмечается в России 2 октября по указу президента России Владимира Путина. В том числе Шумков отметил, что в 2021 году правительство области выделило 20 млн рублей на ремонт учреждения. В этом году власти выделили дополнительные средства на завершение ремонта некоторых внутренних помещений. Точная сумма дофинансирования не указана. Ранее URA.RU писало, что в феврале 2021 года учащихся Шмаковского филиала КТК предупреждали о возможном закрытии учреждения. Студентам предлагали перевестись в Далматово и Курган.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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