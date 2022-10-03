В курганском колледже в 3 раза увеличили набор учащихся

Губернатор Шумков выделил средства на завершение ремонта в Шмаковском филиале КТК Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В колледже села Шмаково, Кетовского округа Курганской области в несколько раз увеличился набор студентов в 2022 году. Об этом пишет губернатор Курганской области Вадим Шумков в личном telegram-канале.

«Сейчас набор учащихся [в Шмаковском филиале „Курганского технологический колледжа имени Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова“] увеличен в 3 раза по наиболее востребованным в регионе профессиям. На следующий год еще раз резко увеличим», — указано в посте, приуроченному ко Дню профессионального образования. Праздник отмечается в России 2 октября по указу президента России Владимира Путина.

В том числе Шумков отметил, что в 2021 году правительство области выделило 20 млн рублей на ремонт учреждения. В этом году власти выделили дополнительные средства на завершение ремонта некоторых внутренних помещений. Точная сумма дофинансирования не указана.

Ранее URA.RU писало, что в феврале 2021 года учащихся Шмаковского филиала КТК предупреждали о возможном закрытии учреждения. Студентам предлагали перевестись в Далматово и Курган.