Похороны Шершнева состоятся 5 октября (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб боец отряда ОМОН из Екатеринбурга Олег Шершнев. Информацию о его смерти подтвердил писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захар Прилепин в своем telegram-канале.

«Наши павшие — Олег Шершнев, Иван Булахов, Александр Сумбаев, Максим Михеев. Они подарили нам ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области», — написал Прилепин.

Шершнев служил в ОМОНе с 1992 года. С 2000 по 2002 принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. В первую командировку в зону спецоперации на Украине отправился в марте 2022 года. В июне отправился во вторую командировку. Похороны Шершнева пройдут 5 октября.

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что это вынужденная мера, ее главная цель — спасение жителей ЛНР и ДНР от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины. По его словам, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточным оружием.