В спецоперации на Украине погиб омоновец из Екатеринбурга. Фото

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Похороны Александра Попова. Свердловская область, Полевской, похороны, военные похороны, похороны солдата
Похороны Шершнева состоятся 5 октября (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб боец отряда ОМОН из Екатеринбурга Олег Шершнев. Информацию о его смерти подтвердил писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захар Прилепин в своем telegram-канале.

«Наши павшие — Олег Шершнев, Иван Булахов, Александр Сумбаев, Максим Михеев. Они подарили нам ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области», — написал Прилепин.

Шершнев служил в ОМОНе с 1992 года. С 2000 по 2002 принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. В первую командировку в зону спецоперации на Украине отправился в марте 2022 года. В июне отправился во вторую командировку. Похороны Шершнева пройдут 5 октября.

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что это вынужденная мера, ее главная цель — спасение жителей ЛНР и ДНР от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины. По его словам, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточным оружием.

Погбиший Олег Шершнев
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В ходе спецоперации на Украине погиб боец отряда ОМОН из Екатеринбурга Олег Шершнев. Информацию о его смерти подтвердил писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захар Прилепин в своем telegram-канале. «Наши павшие — Олег Шершнев, Иван Булахов, Александр Сумбаев, Максим Михеев. Они подарили нам ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области», — написал Прилепин. Шершнев служил в ОМОНе с 1992 года. С 2000 по 2002 принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. В первую командировку в зону спецоперации на Украине отправился в марте 2022 года. В июне отправился во вторую командировку. Похороны Шершнева пройдут 5 октября. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что это вынужденная мера, ее главная цель — спасение жителей ЛНР и ДНР от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины. По его словам, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточным оружием.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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