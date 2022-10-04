США поставили исторический рекорд по размеру госдолга

05 октября 2022 в 01:57 Размер текста - 17 +

Госдолг США перевалил отметку в 31 триллион долларов, сообщает американский Минфин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Государственной долг США на 3 октября превысил 31 триллион долларов, что является рекордной отметкой за всю историю страны. Об этом сообщает американское Министерство финансов. Госдолг США составляет рекордные 31 триллион 123 миллиарда 887 миллионов 781 тысячу долларов, сообщает американское казначейство. По данным министерства, около семи триллионов долларов США должны другим странам, а более 24 триллионов — долг частных лиц.

Государственной долг США на 3 октября превысил 31 триллион долларов, что является рекордной отметкой за всю историю страны. Об этом сообщает американское Министерство финансов. Госдолг США составляет рекордные 31 триллион 123 миллиарда 887 миллионов 781 тысячу долларов, сообщает американское казначейство. По данным министерства, около семи триллионов долларов США должны другим странам, а более 24 триллионов — долг частных лиц.