04 октября 2022

Yonhap: Южная Корея и США по время учений «обстреляли» сами себя

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Выпущенная ракета упала в пределах базы Фото:

Южная Корея и США во время совместных учений выпустили баллистическую ракету, которая не достигла цели. Об этом сообщает южнокорейское издание Yonhap.

«Тем временем южные военные запустили одну баллистическую ракету Hyunmoo-2, но она упала в пределах базы после нештатного полета. В ведомстве отметили, что пострадавших нет, поскольку выясняются точные причины инцидента», — передает Yonhap.

США и Южная Корея провели 4 октября воздушные учения. В ходе них Южная Корея выпустила две высокоточные бомбы с помощью истребителя на полигоне в Желтом море, отмечает Yonhap. Сообщается, что эти учения стали ответом на действия Северной Кореи, которая выпустила баллистическую ракету над Японией. Снаряд приземлился в Тихом океане. В конце сентября Япония, Южная Корея и США проводили учения в Японском море, передает RT.

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Южная Корея и США во время совместных учений выпустили баллистическую ракету, которая не достигла цели. Об этом сообщает южнокорейское издание Yonhap. «Тем временем южные военные запустили одну баллистическую ракету Hyunmoo-2, но она упала в пределах базы после нештатного полета. В ведомстве отметили, что пострадавших нет, поскольку выясняются точные причины инцидента», — передает Yonhap. США и Южная Корея провели 4 октября воздушные учения. В ходе них Южная Корея выпустила две высокоточные бомбы с помощью истребителя на полигоне в Желтом море, отмечает Yonhap. Сообщается, что эти учения стали ответом на действия Северной Кореи, которая выпустила баллистическую ракету над Японией. Снаряд приземлился в Тихом океане. В конце сентября Япония, Южная Корея и США проводили учения в Японском море, передает RT.
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