Yonhap: Южная Корея и США по время учений «обстреляли» сами себя

05 октября 2022 в 07:20 Размер текста - 17 +

Выпущенная ракета упала в пределах базы Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ Южная Корея и США во время совместных учений выпустили баллистическую ракету, которая не достигла цели. Об этом сообщает южнокорейское издание Yonhap. «Тем временем южные военные запустили одну баллистическую ракету Hyunmoo-2, но она упала в пределах базы после нештатного полета. В ведомстве отметили, что пострадавших нет, поскольку выясняются точные причины инцидента», — передает Yonhap. США и Южная Корея провели 4 октября воздушные учения. В ходе них Южная Корея выпустила две высокоточные бомбы с помощью истребителя на полигоне в Желтом море, отмечает Yonhap. Сообщается, что эти учения стали ответом на действия Северной Кореи, которая выпустила баллистическую ракету над Японией. Снаряд приземлился в Тихом океане. В конце сентября Япония, Южная Корея и США проводили учения в Японском море, передает RT.

Южная Корея и США во время совместных учений выпустили баллистическую ракету, которая не достигла цели. Об этом сообщает южнокорейское издание Yonhap. «Тем временем южные военные запустили одну баллистическую ракету Hyunmoo-2, но она упала в пределах базы после нештатного полета. В ведомстве отметили, что пострадавших нет, поскольку выясняются точные причины инцидента», — передает Yonhap. США и Южная Корея провели 4 октября воздушные учения. В ходе них Южная Корея выпустила две высокоточные бомбы с помощью истребителя на полигоне в Желтом море, отмечает Yonhap. Сообщается, что эти учения стали ответом на действия Северной Кореи, которая выпустила баллистическую ракету над Японией. Снаряд приземлился в Тихом океане. В конце сентября Япония, Южная Корея и США проводили учения в Японском море, передает RT.