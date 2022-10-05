В США нашли виновного во взрывах на «Северных потоках»

Американский историк Цуэссе обвинил США во взрывах на «Северных потоках»

05 октября 2022 в 09:39 Размер текста - 17 +

Американский историк считает, что США взорвали «Северные потоки» Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» США виновны в авариях на «Северных потоках», Вашингтон долгие годы пытался саботировать их работу. Такое мнение высказал американский историк и исследователь Эрик Цуэссе. «Тот факт, что правительство США взорвало „Северные потоки“, протягивающиеся из России в Европу, после многолетних более хитрых попыток саботировать их „дипломатическими“ путями, заставит Европу постоянно значительно переплачивать», — заявил Цуэссе в интервью турецкому телеканалу Haber 7. Он заявил, что Россия является естественным поставщиком газа для Евросоюза. Авария на «Северных потоках» произошла в конце сентября. Там упало давление и была обнаружена утечка газа. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что в диверсии виноваты англосаксы. В произошедшем могли быть заинтересованы США, Польша и Украина, цитирует «Утро.ру» вице-премьера РФ Александра Новака. В понедельник на трубопроводах обнаружили новую утечку газа, сообщает «Ридус» со ссылкой на береговую охрану Швеции.

США виновны в авариях на «Северных потоках», Вашингтон долгие годы пытался саботировать их работу. Такое мнение высказал американский историк и исследователь Эрик Цуэссе. «Тот факт, что правительство США взорвало „Северные потоки“, протягивающиеся из России в Европу, после многолетних более хитрых попыток саботировать их „дипломатическими“ путями, заставит Европу постоянно значительно переплачивать», — заявил Цуэссе в интервью турецкому телеканалу Haber 7. Он заявил, что Россия является естественным поставщиком газа для Евросоюза. Авария на «Северных потоках» произошла в конце сентября. Там упало давление и была обнаружена утечка газа. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что в диверсии виноваты англосаксы. В произошедшем могли быть заинтересованы США, Польша и Украина, цитирует «Утро.ру» вице-премьера РФ Александра Новака. В понедельник на трубопроводах обнаружили новую утечку газа, сообщает «Ридус» со ссылкой на береговую охрану Швеции.