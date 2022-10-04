Экс-директор завода в Златоусте получил срок за хищения у Роскосмоса

Часть срока Сергей Лемешевский отбыл под домашним арестом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший гендиректор завода «Златмаш» в Златоусте (Челябинская область) Сергей Лемешевский с сообщниками получили сроки за мошенничество в особо крупном размере. Как следует из вынесенного приговора, три фигуранта дела получили от шести до семи с половиной лет заключения под стражей.

«Рассмотрев материалы дела, суд приговорил Сергея Лемешевского к семи с половиной годам колонии общего режима, его бывшую подчиненную Екатерину Аверьянову — к шести годам, а Игоря Третьякова — к семи годам колонии. Защита фигурантов намерена обжаловать приговор», — сообщил о ходе процесса «Коммерсант».

Дело было возбуждено летом 2018 года, тогда же подозреваемые были задержаны, затем арестованы. Следствие установило и суд с ним согласился, что под руководством Лемешевского возглавляемое им НПО имени Лавочкина в Химках (Московская область) перечисляло средства в адвокатскую контору «Третьяков и партнеры», хотя у предприятия были свои юристы. Согласно проведенному расследованию, в июле 2015 года Аверьянова, подчиняясь указанию своего руководителя, оформила с бюро Третьякова 23 соглашения об оказании организации Роскосмоса юридической помощи. При этом конкурсы не проводились, а поддержка юристов, как выяснилось, была связана с участием в судах с самим Роскосмосом. Всю прочую работу выполняли штатные юристы компании.

За время действия соглашения «Третьяков и партнеры» получили от НПО имени Лавочкина за три года 332,5 млн рублей. Из этой суммы Третьяков перевел на свой счет 167 млн рублей. Остальные средства оставил на счете своей организации.

В итоге всех троих суд признал виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Оглашение приговора началось 23 августа, но заседания девять раз откладывали. Пока длился процесс, его фигуранты находились под домашним арестом. НПО имени Лавочкина Лемешевский возглавил в июле 2015 года, оставив пост главы «Златмаша». Параллельно со служебной деятельностью руководитель занимался депутатской: входил в состав Заксобрания Челябинской области, а затем — Московской областной думы.