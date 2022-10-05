МИД Казахстана вызовет посла РФ для разговора после высказывания Захаровой

05 октября 2022 в 09:59 Размер текста - 17 +

В МИД Казахстана сообщили, что после назначения нового посла, посол Украины в Казахстане Петр Врублевский покинет республику Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Министерство иностранных дел Казахстана вызовет российского посла для разговора 5 октября. Темой будет высказывание представителя МИД РФ Марии Захаровой по поводу посла Украины. Об этом сообщил представитель МИД Казахстана. «МИД Казахстана вызовет 5 октября посла России в стране для разговора», — сообщил представитель МИД Казахстана. Его слова передает ТАСС. Представитель казахстанского МИД также отметил, что заявление Захаровой по поводу посла Украины не соответствует характеру отношений Астаны и Москвы. «Кандидатура нового посла Украины в Казахстане находится на рассмотрении», — добавили в Министерстве иностранных дел Казахстана. В МИД также подчеркнули, что после назначения нового посла, представитель Украины в Казахстане Петр Врублевский покинет республику. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о вызове посла Казахстана Ермека Кошербаева в МИД России. Вызов представителя Казахстана произошел на фоне того, что отметившийся русофобскими высказываниями посол Украины в республике Петр Врублевский был замечен в Астане.

Министерство иностранных дел Казахстана вызовет российского посла для разговора 5 октября. Темой будет высказывание представителя МИД РФ Марии Захаровой по поводу посла Украины. Об этом сообщил представитель МИД Казахстана. «МИД Казахстана вызовет 5 октября посла России в стране для разговора», — сообщил представитель МИД Казахстана. Его слова передает ТАСС. Представитель казахстанского МИД также отметил, что заявление Захаровой по поводу посла Украины не соответствует характеру отношений Астаны и Москвы. «Кандидатура нового посла Украины в Казахстане находится на рассмотрении», — добавили в Министерстве иностранных дел Казахстана. В МИД также подчеркнули, что после назначения нового посла, представитель Украины в Казахстане Петр Врублевский покинет республику. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о вызове посла Казахстана Ермека Кошербаева в МИД России. Вызов представителя Казахстана произошел на фоне того, что отметившийся русофобскими высказываниями посол Украины в республике Петр Врублевский был замечен в Астане.