МИД Казахстана вызовет посла РФ для разговора после высказывания Захаровой

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
В МИД Казахстана сообщили, что после назначения нового посла, посол Украины в Казахстане Петр Врублевский покинет республику Фото:

Министерство иностранных дел Казахстана вызовет российского посла для разговора 5 октября. Темой будет высказывание представителя МИД РФ Марии Захаровой по поводу посла Украины. Об этом сообщил представитель МИД Казахстана.

«МИД Казахстана вызовет 5 октября посла России в стране для разговора», — сообщил представитель МИД Казахстана. Его слова передает ТАСС. Представитель казахстанского МИД также отметил, что заявление Захаровой по поводу посла Украины не соответствует характеру отношений Астаны и Москвы.

«Кандидатура нового посла Украины в Казахстане находится на рассмотрении», — добавили в Министерстве иностранных дел Казахстана. В МИД также подчеркнули, что после назначения нового посла, представитель Украины в Казахстане Петр Врублевский покинет республику.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о вызове посла Казахстана Ермека Кошербаева в МИД России. Вызов представителя Казахстана произошел на фоне того, что отметившийся русофобскими высказываниями посол Украины в республике Петр Врублевский был замечен в Астане.

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Министерство иностранных дел Казахстана вызовет российского посла для разговора 5 октября. Темой будет высказывание представителя МИД РФ Марии Захаровой по поводу посла Украины. Об этом сообщил представитель МИД Казахстана. «МИД Казахстана вызовет 5 октября посла России в стране для разговора», — сообщил представитель МИД Казахстана. Его слова передает ТАСС. Представитель казахстанского МИД также отметил, что заявление Захаровой по поводу посла Украины не соответствует характеру отношений Астаны и Москвы. «Кандидатура нового посла Украины в Казахстане находится на рассмотрении», — добавили в Министерстве иностранных дел Казахстана. В МИД также подчеркнули, что после назначения нового посла, представитель Украины в Казахстане Петр Врублевский покинет республику. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о вызове посла Казахстана Ермека Кошербаева в МИД России. Вызов представителя Казахстана произошел на фоне того, что отметившийся русофобскими высказываниями посол Украины в республике Петр Врублевский был замечен в Астане.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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