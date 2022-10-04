Россия уличила Казахстан во вранье о после, который призывал убивать русских

МИД РФ вызвал посла Казахстана из-за дипломата, призывавшего убивать русских

04 октября 2022 в 21:55 Размер текста - 17 +

Посол Кошербаев был вызвал в МИД РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министерство иностранных дел России вызвало посла Казахстана Ермека Кошербаева после того, как отметившийся русофобскими высказываниями посол Украины в республике Петр Врублевский был замечен в Астане. Об этом говорится в официальном заявлении представителя МИД РФ Марии Захаровой. «Заверения о том, что этот бандеровский эмиссар „никогда не вернется“ в Астану, не выполнены. Данный персонаж вновь объявился в столице Казахстана… Ввиду вышеуказанных обстоятельств 4 октября с. г. в МИД России был вызван Посол Республики Казахстан Е.Б.Кошербаев», — говорится в заявлении на сайте ведомства. Захарова отметила, что казахской стороной было обещано, что Врублевский в сжатые сроки покинет Казахстан и не вернется. Причиной стали его высказывания в августе этого года, в которых он призывал украинцев убивать как можно больше русских. В ответ Казахстан заявил ему официальный протест.

Министерство иностранных дел России вызвало посла Казахстана Ермека Кошербаева после того, как отметившийся русофобскими высказываниями посол Украины в республике Петр Врублевский был замечен в Астане. Об этом говорится в официальном заявлении представителя МИД РФ Марии Захаровой. «Заверения о том, что этот бандеровский эмиссар „никогда не вернется“ в Астану, не выполнены. Данный персонаж вновь объявился в столице Казахстана… Ввиду вышеуказанных обстоятельств 4 октября с. г. в МИД России был вызван Посол Республики Казахстан Е.Б.Кошербаев», — говорится в заявлении на сайте ведомства. Захарова отметила, что казахской стороной было обещано, что Врублевский в сжатые сроки покинет Казахстан и не вернется. Причиной стали его высказывания в августе этого года, в которых он призывал украинцев убивать как можно больше русских. В ответ Казахстан заявил ему официальный протест.