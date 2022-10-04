04 октября 2022
03 октября 2022

Курганский доброволец отправился на мобилизацию в Елань вслед за товарищем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных от кинотеатра
Житель Курганской области добровольно пошел на мобилизацию, чтобы попасть к другу в Елань Фото:

Житель Целинного округа (Курганская область) уехал добровольцем в курганский пункт отправки в военную часть. Решение он принял после разговора с другом, который уже находится в еланском гарнизоне. Об этом рассказала газета «Голос целинника» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Проводили на военные сборы добровольца — целинника. У него друг находится в Елани, они созвонились, и он решил присоединиться к нашим ребятам», — сообщило издание. По словам местного военкома Николая Стенина, мужчина пришел в военкомат добровольцем, повестку ему не высылали.

Житель Целинного округа является рядовым в запасе. Он не находился в числе граждан, подлежащих мобилизации в первую очередь. Сам мужчина надеется попасть в военную часть Елани, где уже служит его товарищ.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане в конце сентября приостановили отправку мобилизованных в части. Некоторых граждан отправляли домой после многократного визита в комиссариаты и переносили сроки отправки.

Жители села Целинное (Курганская область) проводили добровольца на пункт отправки в военную часть по частично мобилизации

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Курганской области - читайте канал https://t.me/Kurganistan45 

Житель Целинного округа (Курганская область) уехал добровольцем в курганский пункт отправки в военную часть. Решение он принял после разговора с другом, который уже находится в еланском гарнизоне. Об этом рассказала газета «Голос целинника» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Проводили на военные сборы добровольца — целинника. У него друг находится в Елани, они созвонились, и он решил присоединиться к нашим ребятам», — сообщило издание. По словам местного военкома Николая Стенина, мужчина пришел в военкомат добровольцем, повестку ему не высылали. Житель Целинного округа является рядовым в запасе. Он не находился в числе граждан, подлежащих мобилизации в первую очередь. Сам мужчина надеется попасть в военную часть Елани, где уже служит его товарищ. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане в конце сентября приостановили отправку мобилизованных в части. Некоторых граждан отправляли домой после многократного визита в комиссариаты и переносили сроки отправки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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