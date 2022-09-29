В Кургане приостановили отправку мобилизованных в военные части

Курганских мобилизованных временно отправили домой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

статья из сюжета Мобилизация в России

В Кургане до следующей недели приостановили отправку мобилизованных в военные части. Об этом URA.RU рассказали курганцы, которые ждали отправку 30 сентября. Корреспондент агентства объехал пункты отправки мобилизованных, которые организованы у культурных центров «Курган» и «Спутник» и убедился лично — мужчин не отправляли.

У городского военкомата в Кургане 30 сентября не было очереди из мобилизованных, как в предыдущие дни. У соседней школы искусств имени Громова, в которой в другие дни проводили инструктажи, дополнительно проверяли документы и сверяли списки, тоже немноголюдно.

Курганцы, которым перенесли отправку в военные части, с вещами отправились домой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Должен был сегодня ехать в военную часть, но сказали, что отправка будет пятого октября. Попросили вещи не разбирать, быть на связи. Повестку принесли домой, так как работаю неофициально», — отметил вышедший из здания школы 42-летний курганец. Несмотря на возраст, он не против пойти на фронт. Мужчина подошел к родным, поставил сумку к остальным вещам, закурил. «Конечно, поддерживаем его. Все будет хорошо!» — улыбнулась его сестра, и добавила, что родные надеются на его скорое возвращение.

Другой курганец, отслуживший 20 лет назад, рассказал, что в дорогу взял консервы, пирожки и бутерброды. «Сказали подойти 30 сентября с вещами. Повестку принесли домой. Было неожиданно. Семья переживает, но поддерживает», — добавил мужчина. Он отметил, что не может не отдать долг Родине.

Семьи поддерживают решения своих родных отправиться на фронт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Постепенно люди у школы искусств имени Громова разошлись. Мобилизованные вместе со своим семьями разъехались по домам.

У культурного центра «Курган» в Энергетиках, откуда обычно увозили мобилизованных, не было ни автобусов, ни родственников, ни полиции и экипажей ДПС. Такая же картина у еще одного пункта отправки — культурного центра «Спутник» в микрорайоне Энергетики. Представители военкомата подчеркнули, что частичная мобилизация в регионе продолжается.

Ранее URA.RU писало, что призванные в рамках частичной мобилизации жители Курганской области признались в боевом настрое и обещали, что скоро вернутся домой. Провожающие признавались, что переживают, но поддерживают отправляющихся в военные части родных.

Мобилизованные были готовы к отправке 30 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По поручению губернатора региона Вадима Шумкова на пунктах отправки мобилизованным выдают аптечки, спальные мешки, походные коврики, сухпайки на три дня и другие необходимые вещи.

Указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября. Глава страны уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. 30 сентября Донецкая и Луганская народная республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ. Соответствующий договор с главами данных территорий подписал президент РФ Владимир Путин.