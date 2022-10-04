Женщина получила множественные колото-резанные раны Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Магнитогорске 36-летний мужчина напал с ножом на собственную мать. Как сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах, мужчина нанес женщине около 20 ударов.

«В результате нападения женщина получила множество колото-резанных головы, шеи, предплечий, потеряла много крови. В 9 часов вечера ее отправили на скорой в тяжелом состоянии», — сообщил URA.RU источник.

Мужчина состоит на психиатрическом учете. Сразу же после нападения он был задержан.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. На момент публикации материала ответа от них не поступило.