04 октября 2022

В Магнитогорске сын нанес 20 ножевых ранений матери. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , нож, убийство, разбой, нападение, преступник, рука с ножом
Женщина получила множественные колото-резанные раны Фото:

В Магнитогорске 36-летний мужчина напал с ножом на собственную мать. Как сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах, мужчина нанес женщине около 20 ударов.

«В результате нападения женщина получила множество колото-резанных головы, шеи, предплечий, потеряла много крови. В 9 часов вечера ее отправили на скорой в тяжелом состоянии», — сообщил URA.RU источник.

Мужчина состоит на психиатрическом учете. Сразу же после нападения он был задержан.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. На момент публикации материала ответа от них не поступило.

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В Магнитогорске 36-летний мужчина напал с ножом на собственную мать. Как сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах, мужчина нанес женщине около 20 ударов. «В результате нападения женщина получила множество колото-резанных головы, шеи, предплечий, потеряла много крови. В 9 часов вечера ее отправили на скорой в тяжелом состоянии», — сообщил URA.RU источник. Мужчина состоит на психиатрическом учете. Сразу же после нападения он был задержан. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. На момент публикации материала ответа от них не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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