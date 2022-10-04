В Нижневартовске врачи спасли женщину, которая не могла дышать и говорить из-за опухоли

Врачи Нижневартовской окружной клинической больницы спасли жительницу Лангепаса (ХМАО), которая не могла дышать и говорить из-за четырехсантиметрового новообразования в гортани. Об этом журналисту URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения ХМАО.
«Оториноларингологи окружной клинической больницы Нижневартовска вернули возможность дышать и говорить 69-летней жительнице Лангепаса. Причиной проблемы для женщины стала киста больших размеров, которая препятствовала нормальному дыханию и функциям гортани. Пациентка не разговаривала и не могла дышать самостоятельно», — прокомментировали в ведомстве.
Пациентку доставили в отделение анестезиологии-реанимации в критическом состоянии. Реаниматологам удалось стабилизировать ее состояние. После обследования выяснилось, что дышать женщине мешает опухоль, которая деформировала гортань и мягкие ткани шеи. По словам представителей депздрава, обошлось без трахеостомы, которая усложнила бы период реабилитации. Пациентка успешно восстановилась и теперь может свободно дышать и говорить.
Ранее URA.RU рассказывало об онкологах из ХМАО, которые вылечили рак четвертой стадии. Пациента удалось спасти благодаря применению нового метода — иммунотерапии.
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