Судебные приставы арестовали автомобиль пермячки, сбившей насмерть ребенка

Приставы выяснили, где находится автомобиль пермячки Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Судебные приставы арестовали иномарку пермячки, на которой женщина сбила 11-летнего мальчика на «зебре», после чего ребенок скончался в больнице. Автомобиль будет продан, а деньги отданы родителям погибшего. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

«В рамках взыскания морального вреда, причиненного родителям погибшего ребенка, судебные приставы наложили арест на автомобиль должницы Toyota Corolla. После оценки эксперта иномарка будет реализована с торгов», — указано в пресс-релизе.

Авария произошла 15 ноября 2021 года в Кировском районе Перми. Пятиклассник перебегал проезжую часть по «зебре» на «зеленый» сигнал светофора. В это время его сбила 60-летняя женщина, сидевшая за рулем Toyota Corolla. После полученных травм 11-летний мальчик скончался в больнице.

Суд признал пермячку виновной в нарушении ПДД, которое привело по неосторожности к смерти человека. Женщине назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы условно. Осужденную обязали компенсировать родственникам моральный вред в размере 1,5 млн рублей.

Судебные приставы разыскали автомобиль пермячки и наложили арест. Toyota Corolla эвакуировали на стоянку специализированной организации. Ее продадут на торгах, а вырученные деньги перечислят в счет погашения морального вреда родственникам мальчика.

Ранее URA.RU сообщало, что пермские судебные приставы арестовали Merсedes экс-руководителя пермского Центра медпрофилактики. Она была осуждена за растрату.