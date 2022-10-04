04 октября 2022

Судебные приставы арестовали автомобиль пермячки, сбившей насмерть ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, фссп, судебный пристав, фссп, федеральное кузначейство
Приставы выяснили, где находится автомобиль пермячки Фото:

Судебные приставы арестовали иномарку пермячки, на которой женщина сбила 11-летнего мальчика на «зебре», после чего ребенок скончался в больнице. Автомобиль будет продан, а деньги отданы родителям погибшего. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

«В рамках взыскания морального вреда, причиненного родителям погибшего ребенка, судебные приставы наложили арест на автомобиль должницы Toyota Corolla. После оценки эксперта иномарка будет реализована с торгов», — указано в пресс-релизе.

Авария произошла 15 ноября 2021 года в Кировском районе Перми. Пятиклассник перебегал проезжую часть по «зебре» на «зеленый» сигнал светофора. В это время его сбила 60-летняя женщина, сидевшая за рулем Toyota Corolla. После полученных травм 11-летний мальчик скончался в больнице.

Суд признал пермячку виновной в нарушении ПДД, которое привело по неосторожности к смерти человека. Женщине назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы условно. Осужденную обязали компенсировать родственникам моральный вред в размере 1,5 млн рублей.

Судебные приставы разыскали автомобиль пермячки и наложили арест. Toyota Corolla эвакуировали на стоянку специализированной организации. Ее продадут на торгах, а вырученные деньги перечислят в счет погашения морального вреда родственникам мальчика.

Ранее URA.RU сообщало, что пермские судебные приставы арестовали Merсedes экс-руководителя пермского Центра медпрофилактики. Она была осуждена за растрату.

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Судебные приставы арестовали иномарку пермячки, на которой женщина сбила 11-летнего мальчика на «зебре», после чего ребенок скончался в больнице. Автомобиль будет продан, а деньги отданы родителям погибшего. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. «В рамках взыскания морального вреда, причиненного родителям погибшего ребенка, судебные приставы наложили арест на автомобиль должницы Toyota Corolla. После оценки эксперта иномарка будет реализована с торгов», — указано в пресс-релизе. Авария произошла 15 ноября 2021 года в Кировском районе Перми. Пятиклассник перебегал проезжую часть по «зебре» на «зеленый» сигнал светофора. В это время его сбила 60-летняя женщина, сидевшая за рулем Toyota Corolla. После полученных травм 11-летний мальчик скончался в больнице. Суд признал пермячку виновной в нарушении ПДД, которое привело по неосторожности к смерти человека. Женщине назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы условно. Осужденную обязали компенсировать родственникам моральный вред в размере 1,5 млн рублей. Судебные приставы разыскали автомобиль пермячки и наложили арест. Toyota Corolla эвакуировали на стоянку специализированной организации. Ее продадут на торгах, а вырученные деньги перечислят в счет погашения морального вреда родственникам мальчика. Ранее URA.RU сообщало, что пермские судебные приставы арестовали Merсedes экс-руководителя пермского Центра медпрофилактики. Она была осуждена за растрату.
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