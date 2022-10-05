В офисе Зеленского пообещали отомстить за появление новых регионов России

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Мариуполь в период разбора завалов и осады завода Азовсталь. ДНР/Украина, украина, война, разрушения, советская архитектура, СВО, город мариуполь, последствия войны
Украина собирается вернуть территории Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина собирается забрать новые российские регионы и отомстить России. Об этом заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Лучшее лекарство — ВСУ, высокоточное оружие, офензива (тактика наступления Украинской Галицкой Армии в районе города Чорткова в ходе войны с Польшей, прим. ред.)», — написал Ермак в своем telegram-канале. Он заявил, что Украина не признает документы о вхождении территорий в состав РФ и «заберет свое».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о принятии в состав России Херсонской и Запорожской областей, а также регионов Донбасса, передает сайт MK.RU. Это стало итогом референдумов на освобожденных территориях, на которых большинство избирателей проголосовали за присоединение к РФ. В ответ президент Украины Владимир Зеленский выпустил указ о непризнании документов о новых регионах РФ.

Российские военные взяли под контроль в ходе спецоперации на Украине большую часть Запорожья и ДНР, а также ЛНР и Херсонскую область. Спецоперация проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявлял целями помощь Донбассу, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Украина собирается забрать новые российские регионы и отомстить России. Об этом заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. «Лучшее лекарство — ВСУ, высокоточное оружие, офензива (тактика наступления Украинской Галицкой Армии в районе города Чорткова в ходе войны с Польшей, прим. ред.)», — написал Ермак в своем telegram-канале. Он заявил, что Украина не признает документы о вхождении территорий в состав РФ и «заберет свое». Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о принятии в состав России Херсонской и Запорожской областей, а также регионов Донбасса, передает сайт MK.RU. Это стало итогом референдумов на освобожденных территориях, на которых большинство избирателей проголосовали за присоединение к РФ. В ответ президент Украины Владимир Зеленский выпустил указ о непризнании документов о новых регионах РФ. Российские военные взяли под контроль в ходе спецоперации на Украине большую часть Запорожья и ДНР, а также ЛНР и Херсонскую область. Спецоперация проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявлял целями помощь Донбассу, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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