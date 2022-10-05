Евросоюз введет новые санкции в день рождения Путина

В Евросоюзе договорились о новых антироссийских ограничениях
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Санкции затронут транспортировку российской нефти Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз собирается ввести новые санкции против России, постпреды стран уже согласовали ограничения. Об этом сообщили в представительстве Чехии в ЕС. Санкции одобрят на заседании в Праге 7 октября. В эту же дату день рождения отмечает президент РФ Владимир Путин.

«Послы достигли политического соглашения о новых санкциях против России», — сообщается аккаунте ЕС Чехии в соцсети Twitter. Это стало ответом на вхождение новых регионов в состав РФ, заявили в Чехии.

Новый пакет ограничений предполагает запрет на транспортировку российской нефти через море в третьи стран по цене выше установленного потолка. Также будет продлен запрет ввоза металлопродукции, химикатов, пластика, сигарет, бумаги. Помимо этого ограничения предполагают запрет на предоставление IT, инжиниринговых и юридических услуг организациям из России, запрет на экспорт технологий. Планируется расширить санкции на Запорожье и Херсон, сообщили в Чехии. Ожидается, что санкции одобрят на неформальном саммите ЕС, который пройдет 6 и 7 октября.

Евросоюз ввел санкции против России из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью стала «отмена России». В конце сентября на освобожденных территориях прошли референдумы о вхождении в состав РФ. Позже Путин подписал документы о присоединении Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. На Западе заявили, что не планируют признавать референдумы.

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Евросоюз собирается ввести новые санкции против России, постпреды стран уже согласовали ограничения. Об этом сообщили в представительстве Чехии в ЕС. Санкции одобрят на заседании в Праге 7 октября. В эту же дату день рождения отмечает президент РФ Владимир Путин. «Послы достигли политического соглашения о новых санкциях против России», — сообщается аккаунте ЕС Чехии в соцсети Twitter. Это стало ответом на вхождение новых регионов в состав РФ, заявили в Чехии. Новый пакет ограничений предполагает запрет на транспортировку российской нефти через море в третьи стран по цене выше установленного потолка. Также будет продлен запрет ввоза металлопродукции, химикатов, пластика, сигарет, бумаги. Помимо этого ограничения предполагают запрет на предоставление IT, инжиниринговых и юридических услуг организациям из России, запрет на экспорт технологий. Планируется расширить санкции на Запорожье и Херсон, сообщили в Чехии. Ожидается, что санкции одобрят на неформальном саммите ЕС, который пройдет 6 и 7 октября. Евросоюз ввел санкции против России из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью стала «отмена России». В конце сентября на освобожденных территориях прошли референдумы о вхождении в состав РФ. Позже Путин подписал документы о присоединении Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. На Западе заявили, что не планируют признавать референдумы.
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