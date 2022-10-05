В Кремле опровергли экстренное обращение Путина к россиянам

У Владимира Путина не запланировано обращения к нации
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент РФ Владимир Путин не будет выступать 5 октября с экстренным обращением к населению России. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Нет, это не так. В течение дня много встреч у президента, но они не будут носить публичный характер», — сказал Песков журналистам. Информацию передает корреспондент URA.RU.
Ранее Readovka написала, что Путин сделает экстренное заявление 5 октября. Сообщалось, что речь будет идти об изменении статуса спецоперации на Украине. Предыдущее экстренное обращение главы государства было посвящено объявлению частичной мобилизации.
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