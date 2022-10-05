В Кремле опровергли экстренное обращение Путина к россиянам

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лужники, Путин. Москва, путин владимир
У Владимира Путина не запланировано обращения к нации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин не будет выступать 5 октября с экстренным обращением к населению России. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Нет, это не так. В течение дня много встреч у президента, но они не будут носить публичный характер», — сказал Песков журналистам. Информацию передает корреспондент URA.RU.

Ранее Readovka написала, что Путин сделает экстренное заявление 5 октября. Сообщалось, что речь будет идти об изменении статуса спецоперации на Украине. Предыдущее экстренное обращение главы государства было посвящено объявлению частичной мобилизации.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин не будет выступать 5 октября с экстренным обращением к населению России. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Нет, это не так. В течение дня много встреч у президента, но они не будут носить публичный характер», — сказал Песков журналистам. Информацию передает корреспондент URA.RU. Ранее Readovka написала, что Путин сделает экстренное заявление 5 октября. Сообщалось, что речь будет идти об изменении статуса спецоперации на Украине. Предыдущее экстренное обращение главы государства было посвящено объявлению частичной мобилизации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...