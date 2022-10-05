Readovka: Путин готовится изменить статус спецоперации

05 октября 2022 в 13:00 Размер текста - 17 +

Россия проводит на Украине спецоперацию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин 5 октября выступит с обращением к гражданам и заявит об изменении статуса спецоперации на Украине. Об этом сообщает Readovka со ссылкой на источник. «Президент сегодня может выпустить новое обращение к нации. Как сообщает источник Readovka, оно будет касаться изменения статуса спецоперации», — передает Readovka. Как именно может измениться статус спецоперации, не уточняется. URA.RU направило запрос в пресс-службу Кремля. На момент публикации ответа не поступило. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Путин объявлял целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь Донбассу. Ранее президент РФ выступал с экстренным обращением 21 сентября, в ходе него он объявил о начале частичной мобилизации в стране. О том, что власти готовятся к изменению статуса спецоперации заявлял 12 сентября политолог, экс-глава Совета министров ЛНР Марат Баширов, передает «Национальная служба новостей».

Президент России Владимир Путин 5 октября выступит с обращением к гражданам и заявит об изменении статуса спецоперации на Украине. Об этом сообщает Readovka со ссылкой на источник. «Президент сегодня может выпустить новое обращение к нации. Как сообщает источник Readovka, оно будет касаться изменения статуса спецоперации», — передает Readovka. Как именно может измениться статус спецоперации, не уточняется. URA.RU направило запрос в пресс-службу Кремля. На момент публикации ответа не поступило. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Путин объявлял целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь Донбассу. Ранее президент РФ выступал с экстренным обращением 21 сентября, в ходе него он объявил о начале частичной мобилизации в стране. О том, что власти готовятся к изменению статуса спецоперации заявлял 12 сентября политолог, экс-глава Совета министров ЛНР Марат Баширов, передает «Национальная служба новостей».