В Кремле напомнили о важности появления новых регионов РФ

Россия стала больше де-юре, сказал Песков
новость из сюжетаПрисоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России
Принятие в состав России четырех новых регионов является важным шагом для страны. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Сегодня президент подписал конституционные законы о принятии в состав России новых территорий. Страна наша стала больше с сегодняшнего дня де-юре, что очень важно», — сказал Песков во время общения с журналистами.
Референдумы о присоединении к России в ЛДНР, Запорожье и Херсонской области проходили с 23 по 27 сентября. Решение поддержали в Госдуме и Совфеде. Президент РФ Владимир Путин 5 октября подписал указ о включении новых территорий в состав России. Также он назначил новые врио регионов.
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