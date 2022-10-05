В Кремле напомнили о важности появления новых регионов РФ

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Россия стала больше де-юре, сказал Песков Фото:
новость из сюжета
Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Принятие в состав России четырех новых регионов является важным шагом для страны. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сегодня президент подписал конституционные законы о принятии в состав России новых территорий. Страна наша стала больше с сегодняшнего дня де-юре, что очень важно», — сказал Песков во время общения с журналистами.

Референдумы о присоединении к России в ЛДНР, Запорожье и Херсонской области проходили с 23 по 27 сентября. Решение поддержали в Госдуме и Совфеде. Президент РФ Владимир Путин 5 октября подписал указ о включении новых территорий в состав России. Также он назначил новые врио регионов.

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Принятие в состав России четырех новых регионов является важным шагом для страны. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Сегодня президент подписал конституционные законы о принятии в состав России новых территорий. Страна наша стала больше с сегодняшнего дня де-юре, что очень важно», — сказал Песков во время общения с журналистами. Референдумы о присоединении к России в ЛДНР, Запорожье и Херсонской области проходили с 23 по 27 сентября. Решение поддержали в Госдуме и Совфеде. Президент РФ Владимир Путин 5 октября подписал указ о включении новых территорий в состав России. Также он назначил новые врио регионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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