В Кремле напомнили о важности появления новых регионов РФ

05 октября 2022 в 15:03 Размер текста - 17 +

Россия стала больше де-юре, сказал Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Принятие в состав России четырех новых регионов является важным шагом для страны. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Сегодня президент подписал конституционные законы о принятии в состав России новых территорий. Страна наша стала больше с сегодняшнего дня де-юре, что очень важно», — сказал Песков во время общения с журналистами. Референдумы о присоединении к России в ЛДНР, Запорожье и Херсонской области проходили с 23 по 27 сентября. Решение поддержали в Госдуме и Совфеде. Президент РФ Владимир Путин 5 октября подписал указ о включении новых территорий в состав России. Также он назначил новые врио регионов.

Принятие в состав России четырех новых регионов является важным шагом для страны. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Сегодня президент подписал конституционные законы о принятии в состав России новых территорий. Страна наша стала больше с сегодняшнего дня де-юре, что очень важно», — сказал Песков во время общения с журналистами. Референдумы о присоединении к России в ЛДНР, Запорожье и Херсонской области проходили с 23 по 27 сентября. Решение поддержали в Госдуме и Совфеде. Президент РФ Владимир Путин 5 октября подписал указ о включении новых территорий в состав России. Также он назначил новые врио регионов.