Путин определился с врио глав присоединенных территорий

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Президент России Владимир Путин на митинге на Красной площади в день присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к РФ. Москва, путин владимир
Указ президента вступает в силу в день его подписания Фото:
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Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Президент России Владимир Путин назначил врио ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Пушилина Дениса Владимировича временно исполняющим обязанности Главы Донецкой Народной Республики до вступления в должность лица, избранного Главой Донецкой Народной Республики», — говорится в указе президента. В аналогичных указах Путина врио главы ЛНР назначен Леонид Пасечник, врио главы Запорожской области — Евгений Балицкий, Херсонской области — Владимир Сальдо. В указе отмечается, что он вступает в силу в день его подписания.

Референдумы о присоединении к России в ЛДНР, Запорожье и Херсонской области проходили с 23 по 27 сентября. Они были признаны состоявшимися. 30 сентября президент Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав РФ.

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Президент России Владимир Путин назначил врио ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить Пушилина Дениса Владимировича временно исполняющим обязанности Главы Донецкой Народной Республики до вступления в должность лица, избранного Главой Донецкой Народной Республики», — говорится в указе президента. В аналогичных указах Путина врио главы ЛНР назначен Леонид Пасечник, врио главы Запорожской области — Евгений Балицкий, Херсонской области — Владимир Сальдо. В указе отмечается, что он вступает в силу в день его подписания. Референдумы о присоединении к России в ЛДНР, Запорожье и Херсонской области проходили с 23 по 27 сентября. Они были признаны состоявшимися. 30 сентября президент Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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