Путин определился с врио глав присоединенных территорий

05 октября 2022 в 12:12 Размер текста - 17 +

Указ президента вступает в силу в день его подписания Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Президент России Владимир Путин назначил врио ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить Пушилина Дениса Владимировича временно исполняющим обязанности Главы Донецкой Народной Республики до вступления в должность лица, избранного Главой Донецкой Народной Республики», — говорится в указе президента. В аналогичных указах Путина врио главы ЛНР назначен Леонид Пасечник, врио главы Запорожской области — Евгений Балицкий, Херсонской области — Владимир Сальдо. В указе отмечается, что он вступает в силу в день его подписания. Референдумы о присоединении к России в ЛДНР, Запорожье и Херсонской области проходили с 23 по 27 сентября. Они были признаны состоявшимися. 30 сентября президент Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав РФ.

Президент России Владимир Путин назначил врио ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить Пушилина Дениса Владимировича временно исполняющим обязанности Главы Донецкой Народной Республики до вступления в должность лица, избранного Главой Донецкой Народной Республики», — говорится в указе президента. В аналогичных указах Путина врио главы ЛНР назначен Леонид Пасечник, врио главы Запорожской области — Евгений Балицкий, Херсонской области — Владимир Сальдо. В указе отмечается, что он вступает в силу в день его подписания. Референдумы о присоединении к России в ЛДНР, Запорожье и Херсонской области проходили с 23 по 27 сентября. Они были признаны состоявшимися. 30 сентября президент Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав РФ.