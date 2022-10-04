В пермской полиции назначены два новых руководителя

05 октября 2022 в 16:57 Размер текста - 17 +

Новое руководство приступило к выполнению своих обязанностей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Индустриальном и Мотовилихинском районах назначены новые начальники полиции. О новом руководстве URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по городу Перми. «Должность руководителя Индустриального отдела МВД по городу Перми занял подполковник полиции Алексей Борисович Триф. Отдел полиции Мотовилихинского района возглавил подполковник полиции Али Тарвердиев», — рассказали в ведомстве. Тарвердиев начал свою карьеру в полиции с должности оперуполномоченного по раскрытию тяжких преступлений. Впоследствии работал на руководящих должностях в разных районах города, последние три года был руководителем полиции в Чернушинском районе. Алексей Триф до назначения на должность начальника полиции в Индустриальном районе работал начальником Частинского ОМВД. Имеет медали «За отличие в службе» 1,2 и 3 степеней.

В Индустриальном и Мотовилихинском районах назначены новые начальники полиции. О новом руководстве URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по городу Перми. «Должность руководителя Индустриального отдела МВД по городу Перми занял подполковник полиции Алексей Борисович Триф. Отдел полиции Мотовилихинского района возглавил подполковник полиции Али Тарвердиев», — рассказали в ведомстве. Тарвердиев начал свою карьеру в полиции с должности оперуполномоченного по раскрытию тяжких преступлений. Впоследствии работал на руководящих должностях в разных районах города, последние три года был руководителем полиции в Чернушинском районе. Алексей Триф до назначения на должность начальника полиции в Индустриальном районе работал начальником Частинского ОМВД. Имеет медали «За отличие в службе» 1,2 и 3 степеней.