04 октября 2022

В пермской полиции назначены два новых руководителя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция начальника ГИБДД области Михаила Чебыкина. Курган, погоны, подполковник, полиция
Новое руководство приступило к выполнению своих обязанностей Фото:

В Индустриальном и Мотовилихинском районах назначены новые начальники полиции. О новом руководстве URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по городу Перми.

«Должность руководителя Индустриального отдела МВД по городу Перми занял подполковник полиции Алексей Борисович Триф. Отдел полиции Мотовилихинского района возглавил подполковник полиции Али Тарвердиев», — рассказали в ведомстве.

Тарвердиев начал свою карьеру в полиции с должности оперуполномоченного по раскрытию тяжких преступлений. Впоследствии работал на руководящих должностях в разных районах города, последние три года был руководителем полиции в Чернушинском районе.

Алексей Триф до назначения на должность начальника полиции в Индустриальном районе работал начальником Частинского ОМВД. Имеет медали «За отличие в службе» 1,2 и 3 степеней.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Перми - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

В Индустриальном и Мотовилихинском районах назначены новые начальники полиции. О новом руководстве URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по городу Перми. «Должность руководителя Индустриального отдела МВД по городу Перми занял подполковник полиции Алексей Борисович Триф. Отдел полиции Мотовилихинского района возглавил подполковник полиции Али Тарвердиев», — рассказали в ведомстве. Тарвердиев начал свою карьеру в полиции с должности оперуполномоченного по раскрытию тяжких преступлений. Впоследствии работал на руководящих должностях в разных районах города, последние три года был руководителем полиции в Чернушинском районе. Алексей Триф до назначения на должность начальника полиции в Индустриальном районе работал начальником Частинского ОМВД. Имеет медали «За отличие в службе» 1,2 и 3 степеней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...