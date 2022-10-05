В Крыму открыли уникальный курс восстановления для пострадавших в спецоперации

05 октября 2022 в 18:31 Размер текста - 17 +

В Крыму подготовили курс реабилитации для участников спецоперации Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Благотворительный православный фонд «Благодатная Таврида» запустил в Крыму уникальный проект по реабилитации участников спецоперации на Украине, которые получили ранения в ходе боевых действий. Об этом сообщает руководитель проекта Мария Коровина. «Фонд «Благодатная Таврида» разработал уникальный проект, который предлагает курс восстановления и адаптации на базе пансионатов-партнеров по всей России и паломнических центров Русской православной церкви (РПЦ), — говорит Коровина. Ее слова приводит РИА «Новости». Сама программа реабилитации предполагает медицинское восстановление по профилю санаториев, групповую и индивидуальную психологическую помощь, а также юридическую консультацию для получения государственной поддержки. Кроме того, реабилитация предполагает и духовно-пастырское окормление, то есть — регулярное проведение занятий по вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания. В свою очередь, данную инициативу поддержал глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. «Считаю подобную инициативу крайне важной и своевременной», — уточнил он. Ранее также сообщалось, что РПЦ получит 27 миллионов рублей от президента РФ на восстановление Донбасса. Кроме того, патриарх пообещал прощение грехов погибшим участникам спецоперации. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — демилитаризация и денацификация страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Благотворительный православный фонд «Благодатная Таврида» запустил в Крыму уникальный проект по реабилитации участников спецоперации на Украине, которые получили ранения в ходе боевых действий. Об этом сообщает руководитель проекта Мария Коровина. «Фонд «Благодатная Таврида» разработал уникальный проект, который предлагает курс восстановления и адаптации на базе пансионатов-партнеров по всей России и паломнических центров Русской православной церкви (РПЦ), — говорит Коровина. Ее слова приводит РИА «Новости». Сама программа реабилитации предполагает медицинское восстановление по профилю санаториев, групповую и индивидуальную психологическую помощь, а также юридическую консультацию для получения государственной поддержки. Кроме того, реабилитация предполагает и духовно-пастырское окормление, то есть — регулярное проведение занятий по вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания. В свою очередь, данную инициативу поддержал глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. «Считаю подобную инициативу крайне важной и своевременной», — уточнил он. Ранее также сообщалось, что РПЦ получит 27 миллионов рублей от президента РФ на восстановление Донбасса. Кроме того, патриарх пообещал прощение грехов погибшим участникам спецоперации. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — демилитаризация и денацификация страны.