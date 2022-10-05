В Крыму открыли уникальный курс восстановления для пострадавших в спецоперации

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, бмп, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, СВО, наемники
В Крыму подготовили курс реабилитации для участников спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Благотворительный православный фонд «Благодатная Таврида» запустил в Крыму уникальный проект по реабилитации участников спецоперации на Украине, которые получили ранения в ходе боевых действий. Об этом сообщает руководитель проекта Мария Коровина.

«Фонд «Благодатная Таврида» разработал уникальный проект, который предлагает курс восстановления и адаптации на базе пансионатов-партнеров по всей России и паломнических центров Русской православной церкви (РПЦ), — говорит Коровина. Ее слова приводит РИА «Новости».

Сама программа реабилитации предполагает медицинское восстановление по профилю санаториев, групповую и индивидуальную психологическую помощь, а также юридическую консультацию для получения государственной поддержки. Кроме того, реабилитация предполагает и духовно-пастырское окормление, то есть — регулярное проведение занятий по вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания.

В свою очередь, данную инициативу поддержал глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. «Считаю подобную инициативу крайне важной и своевременной», — уточнил он.

Ранее также сообщалось, что РПЦ получит 27 миллионов рублей от президента РФ на восстановление Донбасса. Кроме того, патриарх пообещал прощение грехов погибшим участникам спецоперации.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — демилитаризация и денацификация страны.

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Благотворительный православный фонд «Благодатная Таврида» запустил в Крыму уникальный проект по реабилитации участников спецоперации на Украине, которые получили ранения в ходе боевых действий. Об этом сообщает руководитель проекта Мария Коровина. «Фонд «Благодатная Таврида» разработал уникальный проект, который предлагает курс восстановления и адаптации на базе пансионатов-партнеров по всей России и паломнических центров Русской православной церкви (РПЦ), — говорит Коровина. Ее слова приводит РИА «Новости». Сама программа реабилитации предполагает медицинское восстановление по профилю санаториев, групповую и индивидуальную психологическую помощь, а также юридическую консультацию для получения государственной поддержки. Кроме того, реабилитация предполагает и духовно-пастырское окормление, то есть — регулярное проведение занятий по вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания. В свою очередь, данную инициативу поддержал глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. «Считаю подобную инициативу крайне важной и своевременной», — уточнил он. Ранее также сообщалось, что РПЦ получит 27 миллионов рублей от президента РФ на восстановление Донбасса. Кроме того, патриарх пообещал прощение грехов погибшим участникам спецоперации. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — демилитаризация и денацификация страны.
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