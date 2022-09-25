Патриарх Кирилл пообещал прощение грехов погибшим участникам спецоперации

Всем тем, кто погиб во время вынужденной российской специальной операции на Украине, будут прощены все грехи. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Мы знаем, что сегодня многие погибают на полях междоусобной брани. Церковь молится о том, чтобы брань сия закончилась как можно быстрее, и одновременно Церковь осознает, что если кто-то, движимый чувством долга, остается верным своему призванию и погибает при исполнении воинского долга, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи», — информация приводится на официальном сайте Русской православной церкви.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главная цель ВС РФ — демилитаризация и денацификация, а также спасение мирного населения Донбасса от участившихся зимой этого года обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. С весны этого года под полным контролем российской стороны находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и вся территория — ЛНР.
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Всем тем, кто погиб во время вынужденной российской специальной операции на Украине, будут прощены все грехи. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Мы знаем, что сегодня многие погибают на полях междоусобной брани. Церковь молится о том, чтобы брань сия закончилась как можно быстрее, и одновременно Церковь осознает, что если кто-то, движимый чувством долга, остается верным своему призванию и погибает при исполнении воинского долга, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи», — информация приводится на официальном сайте Русской православной церкви. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главная цель ВС РФ — демилитаризация и денацификация, а также спасение мирного населения Донбасса от участившихся зимой этого года обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. С весны этого года под полным контролем российской стороны находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и вся территория — ЛНР.