Патриарх Кирилл пообещал прощение грехов погибшим участникам спецоперации

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Визит патриарха Кирилла в Храм святой мученицы Татианы. Когалым , патриарх кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделал заявление о спецоперации и участии в ней православных граждан Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Всем тем, кто погиб во время вынужденной российской специальной операции на Украине, будут прощены все грехи. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Мы знаем, что сегодня многие погибают на полях междоусобной брани. Церковь молится о том, чтобы брань сия закончилась как можно быстрее, и одновременно Церковь осознает, что если кто-то, движимый чувством долга, остается верным своему призванию и погибает при исполнении воинского долга, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи», — информация приводится на официальном сайте Русской православной церкви.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главная цель ВС РФ — демилитаризация и денацификация, а также спасение мирного населения Донбасса от участившихся зимой этого года обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. С весны этого года под полным контролем российской стороны находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и вся территория — ЛНР.

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Всем тем, кто погиб во время вынужденной российской специальной операции на Украине, будут прощены все грехи. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Мы знаем, что сегодня многие погибают на полях междоусобной брани. Церковь молится о том, чтобы брань сия закончилась как можно быстрее, и одновременно Церковь осознает, что если кто-то, движимый чувством долга, остается верным своему призванию и погибает при исполнении воинского долга, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи», — информация приводится на официальном сайте Русской православной церкви. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главная цель ВС РФ — демилитаризация и денацификация, а также спасение мирного населения Донбасса от участившихся зимой этого года обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. С весны этого года под полным контролем российской стороны находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и вся территория — ЛНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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