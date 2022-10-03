РПЦ получит 27 млн рублей от президента РФ на восстановление Донбасса

03 октября 2022 в 12:13 Размер текста - 17 +

27,4 млн рублей получит проект «Церковная помощь беженцам» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Подведены итоги спецконкурса, который направлен на социальную поддержку Донбасса и соотечественников за рубежом. По его итогам Русской православной церкви из президентского фонда будет выделено 27,4 млн рублей. Об этом сообщил глава фонда Илья Чукалин. «На проект „Церковная помощь беженцам“ выделено 27,4 млн рублей. Проект на конкурс вынес отдел по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Московского патриархата», — цитирует Чукалина издание «Ведомости». Проект направлен на помощь беженцам. Помощь будут собирать и передавать штабы и центры епархий РПЦ. Жителям также будет оказываться юридическая, психологическая и иная помощь. Ранее сообщалось о том, что жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей получат президентские гранты в размере 2 млрд рублей. Также дополнительные 1,3 млрд рублей будут привлечены в качестве софинансирования.

Подведены итоги спецконкурса, который направлен на социальную поддержку Донбасса и соотечественников за рубежом. По его итогам Русской православной церкви из президентского фонда будет выделено 27,4 млн рублей. Об этом сообщил глава фонда Илья Чукалин. «На проект „Церковная помощь беженцам“ выделено 27,4 млн рублей. Проект на конкурс вынес отдел по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Московского патриархата», — цитирует Чукалина издание «Ведомости». Проект направлен на помощь беженцам. Помощь будут собирать и передавать штабы и центры епархий РПЦ. Жителям также будет оказываться юридическая, психологическая и иная помощь. Ранее сообщалось о том, что жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей получат президентские гранты в размере 2 млрд рублей. Также дополнительные 1,3 млрд рублей будут привлечены в качестве софинансирования.