В Челябинске снизились цены на аренду квартир

05 октября 2022 в 18:49 Размер текста - 17 +

Стоимость аренды «однушки» в Челябинске сейчас составляет 12,1 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в третьей декаде сентября по сравнению с первой стоимость аренды квартир снизилась на 9%. Средняя цена ежемесячной аренды однокомнатного жилья сейчас составляет 12,1 тысяч рублей, следует из исследования «ЦИАН.Аналитики». «Цена ежемесячной аренды однокомнатной квартиры в Челябинске сейчас составляет 12 тысяч рублей. В первой декаде сентября цена аренды „однушки“ составляла 13 тысяч рублей в месяц. Стоимость аренды снизилась на 9%», — сообщается в исследовании. Согласно рейтингу, среди городов-миллионников больше всего выросла стоимость аренды однокомнатных квартир в Казани (83%), Красноярске (39%), Москве (+36%). Аутсайдерами в рейтинге стали Волгоград (-39%), Пермь (-18%) и Челябинск (-9%). Ранее челябинцы начали чаще брать жилье в посуточную аренду. Согласно исследованию сайта «Авито Недвижимость», летом 2022 года по сравнению с прошлым годом спрос увеличился на 15,8%.

В Челябинске в третьей декаде сентября по сравнению с первой стоимость аренды квартир снизилась на 9%. Средняя цена ежемесячной аренды однокомнатного жилья сейчас составляет 12,1 тысяч рублей, следует из исследования «ЦИАН.Аналитики». «Цена ежемесячной аренды однокомнатной квартиры в Челябинске сейчас составляет 12 тысяч рублей. В первой декаде сентября цена аренды „однушки“ составляла 13 тысяч рублей в месяц. Стоимость аренды снизилась на 9%», — сообщается в исследовании. Согласно рейтингу, среди городов-миллионников больше всего выросла стоимость аренды однокомнатных квартир в Казани (83%), Красноярске (39%), Москве (+36%). Аутсайдерами в рейтинге стали Волгоград (-39%), Пермь (-18%) и Челябинск (-9%). Ранее челябинцы начали чаще брать жилье в посуточную аренду. Согласно исследованию сайта «Авито Недвижимость», летом 2022 года по сравнению с прошлым годом спрос увеличился на 15,8%.