04 октября 2022

В Челябинске снизились цены на аренду квартир

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера на строительство новой инфекционной больницы. Челябинск, ключ
Стоимость аренды «однушки» в Челябинске сейчас составляет 12,1 тысяч рублей Фото:

В Челябинске в третьей декаде сентября по сравнению с первой стоимость аренды квартир снизилась на 9%. Средняя цена ежемесячной аренды однокомнатного жилья сейчас составляет 12,1 тысяч рублей, следует из исследования «ЦИАН.Аналитики».

«Цена ежемесячной аренды однокомнатной квартиры в Челябинске сейчас составляет 12 тысяч рублей. В первой декаде сентября цена аренды „однушки“ составляла 13 тысяч рублей в месяц. Стоимость аренды снизилась на 9%», — сообщается в исследовании.

Согласно рейтингу, среди городов-миллионников больше всего выросла стоимость аренды однокомнатных квартир в Казани (83%), Красноярске (39%), Москве (+36%). Аутсайдерами в рейтинге стали Волгоград (-39%), Пермь (-18%) и Челябинск (-9%).

Ранее челябинцы начали чаще брать жилье в посуточную аренду. Согласно исследованию сайта «Авито Недвижимость», летом 2022 года по сравнению с прошлым годом спрос увеличился на 15,8%.

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В Челябинске в третьей декаде сентября по сравнению с первой стоимость аренды квартир снизилась на 9%. Средняя цена ежемесячной аренды однокомнатного жилья сейчас составляет 12,1 тысяч рублей, следует из исследования «ЦИАН.Аналитики». «Цена ежемесячной аренды однокомнатной квартиры в Челябинске сейчас составляет 12 тысяч рублей. В первой декаде сентября цена аренды „однушки“ составляла 13 тысяч рублей в месяц. Стоимость аренды снизилась на 9%», — сообщается в исследовании. Согласно рейтингу, среди городов-миллионников больше всего выросла стоимость аренды однокомнатных квартир в Казани (83%), Красноярске (39%), Москве (+36%). Аутсайдерами в рейтинге стали Волгоград (-39%), Пермь (-18%) и Челябинск (-9%). Ранее челябинцы начали чаще брать жилье в посуточную аренду. Согласно исследованию сайта «Авито Недвижимость», летом 2022 года по сравнению с прошлым годом спрос увеличился на 15,8%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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