Московскому хакеру предъявлено обвинение в совершении 18 эпизодов преступной деятельности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге поймали хакеров из Москвы, которые устанавливали вирусные программы в компьютерных клубах города, чтобы заниматься майнингом криптовалюты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

«Двое злоумышленников при посещении игровых клубов в городе Екатеринбурге тайно устанавливали на компьютеры программы, предназначенные для майнинга криптовалюты. Программное обеспечение тщательно маскировалось», — заявили в ведомстве. Вредоносная программа запускалась только тогда, когда компьютер находился в спящем режиме. Также она автоматически вносила изменения в настройки некоторых служебных программ и антивируса.

На странную работу компьютеров обратил внимание владелец одного из игровых клубов города. По его словам, он заметил, что техника стала перегревается, тратит энергию на посторонние процессы и работать на пределе. После этого гражданин обратился в органы внутренних дел. «Сотрудники отдела „К“ областного Главка провели комплексное обследование и обнаружили, что компьютеры поражены вирусом. Аналогичные вредоносные программы оперативники нашли на оборудовании еще пяти клубов Екатеринбурга», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленниками, установившими вирус, оказались 21-летний молодой человек из Москвы, а также гражданин Киргизской Республики. Первый дал признательными показания, второму удалось скрыться, однако позже его задержали на родине за преступление против личности. Россиянину же предъявлено обвинение в совершении 18 эпизодов преступной деятельности, предусмотренной статьями 272 и 273 УК РФ. «В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Ленинский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — сообщила Волк.

Ранее силовики обнаружили в Свердловской области новый вид казино. Нелегальные предприниматели маскировали игровые залы под майнинг-фермы, чтобы добывать криптовалюту. Один из таких подпольных бизнесов обнаружили в Нижнем Тагиле.