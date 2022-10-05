Глава комитета ГД по обороне раскритиковал Генштаб ВС РФ

По словам Андрея Картаполова, главная проблема российской армии заключается в слабой работе разведки
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Главная проблема российской армии заключается в слабой работе разведки, которая подчиняется Генштабу РФ. Об этом корреспонденту URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Главная проблема наша сегодня — средства разведки. Не силы, а именно средства разведки, которые позволяли бы вскрывать объекты противника на всю глубину. Его оперативное построение, стратегическую глубину. <…> Много вопросов к командованию ВКС», — объяснил Картаполов.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная задача, по словам президента РФ Владимира Путина, демилитаризация и денацификация Украины.
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