Глава комитета ГД по обороне раскритиковал Генштаб ВС РФ

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, разведка, радисты
По словам Андрея Картаполова, главная проблема российской армии заключается в слабой работе разведки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Главная проблема российской армии заключается в слабой работе разведки, которая подчиняется Генштабу РФ. Об этом корреспонденту URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Главная проблема наша сегодня — средства разведки. Не силы, а именно средства разведки, которые позволяли бы вскрывать объекты противника на всю глубину. Его оперативное построение, стратегическую глубину. <…> Много вопросов к командованию ВКС», — объяснил Картаполов.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная задача, по словам президента РФ Владимира Путина, демилитаризация и денацификация Украины.

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Главная проблема российской армии заключается в слабой работе разведки, которая подчиняется Генштабу РФ. Об этом корреспонденту URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Главная проблема наша сегодня — средства разведки. Не силы, а именно средства разведки, которые позволяли бы вскрывать объекты противника на всю глубину. Его оперативное построение, стратегическую глубину. <…> Много вопросов к командованию ВКС», — объяснил Картаполов. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная задача, по словам президента РФ Владимира Путина, демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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