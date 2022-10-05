В ГИБДД поделились видео аварии, где погиб свердловчанин

05 октября 2022 в 22:31 Размер текста - 17 +

ДТП произошло 5 октября в 17:30 Фото: пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу Появилось видео смертельной аварии, случившейся в Екатеринбурге 5 октября на улице Амундсена, в которой погиб водитель Hyundai Solaris. В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу сообщили, что водитель иномарки не уступил дорогу встречному автомобилю, в результате чего произошло столкновение. «По предварительной информации, водитель Hyundai Solaris при развороте с остановочного комплекса, в нарушении требования дорожной разметки 1.3 ПДД РФ, не уступил дорогу попутному автомобилю и допустил столкновение с ним. В результате ДТП погиб 54-летний мужчина», — рассказали в ведомстве. В ведомстве отмечают, что водитель Hyundai Solaris не был пристегнут ремнем безопасности. За рулем Land Rover находился 36-летний мужчина. Он объяснил, что Hyundai появился на дороге неожиданно. «Водитель применил экстренное торможение, но избежать аварии не удалось», — добавили в ведомстве. Сотрудники ГИБДД на месте происшествия провели замеры, составили процессуальные документы, а также опросили участников и очевидцев происшествия. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится расследование. ДТП произошло вечером 5 октября. Водитель Hyundai Solaris совершал разворот и не заметил приближающийся сзади Land Rover. Встречная машина влетела в левый бок седана. Водитель Hyundai скончался на месте от полученных травм. ДТП устроил водитель Hyundai Фото: пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу Водитель Hyundai скончался на месте происшествия Фото: пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу

Появилось видео смертельной аварии, случившейся в Екатеринбурге 5 октября на улице Амундсена, в которой погиб водитель Hyundai Solaris. В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу сообщили, что водитель иномарки не уступил дорогу встречному автомобилю, в результате чего произошло столкновение. «По предварительной информации, водитель Hyundai Solaris при развороте с остановочного комплекса, в нарушении требования дорожной разметки 1.3 ПДД РФ, не уступил дорогу попутному автомобилю и допустил столкновение с ним. В результате ДТП погиб 54-летний мужчина», — рассказали в ведомстве. В ведомстве отмечают, что водитель Hyundai Solaris не был пристегнут ремнем безопасности. За рулем Land Rover находился 36-летний мужчина. Он объяснил, что Hyundai появился на дороге неожиданно. «Водитель применил экстренное торможение, но избежать аварии не удалось», — добавили в ведомстве. Сотрудники ГИБДД на месте происшествия провели замеры, составили процессуальные документы, а также опросили участников и очевидцев происшествия. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится расследование. ДТП произошло вечером 5 октября. Водитель Hyundai Solaris совершал разворот и не заметил приближающийся сзади Land Rover. Встречная машина влетела в левый бок седана. Водитель Hyundai скончался на месте от полученных травм.