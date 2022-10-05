ЛДПР предложила установить правила частичной мобилизации 06 октября 2022 в 02:33 Размер текста - 17 + ЛДПР подготовила законопроект, в котором уточняются критерии по частичной мобилизации, сообщил Ярослав Нилов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Партия ЛДПР подготовила законопроект, в котором уточняются критерии по частичной мобилизации, там укажут круг лиц, имеющих право на отсрочку от призыва в армию. Об этом сообщил замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. «Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон „О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации“, установив критерии частичной мобилизации, указав круг лиц, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу по частичной мобилизации», — указано в тексте, размещенном в telegram-канале Нилова. Он уточнил, что данный законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму для рассмотрения. Ранее сообщалось, что Минцифры России расширит список специальностей для отсрочки от частичной мобилизации сотрудников IT и телекомпаний 6—7 октября. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев. Партия ЛДПР подготовила законопроект, в котором уточняются критерии по частичной мобилизации, там укажут круг лиц, имеющих право на отсрочку от призыва в армию. Об этом сообщил замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. «Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон „О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации“, установив критерии частичной мобилизации, указав круг лиц, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу по частичной мобилизации», — указано в тексте, размещенном в telegram-канале Нилова. Он уточнил, что данный законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму для рассмотрения. Ранее сообщалось, что Минцифры России расширит список специальностей для отсрочки от частичной мобилизации сотрудников IT и телекомпаний 6—7 октября. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям