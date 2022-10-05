05 октября 2022

ЛДПР предложила установить правила частичной мобилизации

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Пресс-конференция ЛДПР в ТАСС. Москва, нилов ярослав, лдпр
ЛДПР подготовила законопроект, в котором уточняются критерии по частичной мобилизации, сообщил Ярослав Нилов Фото:
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Мобилизация в России

Партия ЛДПР подготовила законопроект, в котором уточняются критерии по частичной мобилизации, там укажут круг лиц, имеющих право на отсрочку от призыва в армию. Об этом сообщил замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

«Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон „О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации“, установив критерии частичной мобилизации, указав круг лиц, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу по частичной мобилизации», — указано в тексте, размещенном в telegram-канале Нилова. Он уточнил, что данный законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму для рассмотрения.

Ранее сообщалось, что Минцифры России расширит список специальностей для отсрочки от частичной мобилизации сотрудников IT и телекомпаний 6—7 октября. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев.

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Партия ЛДПР подготовила законопроект, в котором уточняются критерии по частичной мобилизации, там укажут круг лиц, имеющих право на отсрочку от призыва в армию. Об этом сообщил замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. «Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон „О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации“, установив критерии частичной мобилизации, указав круг лиц, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу по частичной мобилизации», — указано в тексте, размещенном в telegram-канале Нилова. Он уточнил, что данный законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму для рассмотрения. Ранее сообщалось, что Минцифры России расширит список специальностей для отсрочки от частичной мобилизации сотрудников IT и телекомпаний 6—7 октября. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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