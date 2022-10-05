Минцифры РФ расширит список специальностей для отсрочки от мобилизации 06 октября 2022 в 01:17 Размер текста - 17 + В РФ расширят список специальностей для отсрочки от мобилизации 6—7 октября, заявил Максут Шадаев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Минцифры России расширит список специальностей для отсрочки от частичной мобилизации сотрудников IT и телекомпаний 6—7 октября. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев. «Завтра-послезавтра мы расширим список специальностей для отсрочки сотрудников ИТ- и телеком-компаний», — приводятся слова Максута Шадаева в telegram-канале Минцифры. Кроме того, он отметил, что ведомство предлагает распространить отсрочку от мобилизации на учителей информационно-коммуникационных технологий в школах и преподавателей цифровых дисциплин в вузах. Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Ранее Минцифры опубликовало список IT-специалистов, которых не призовут в армию. Всего в перечень ведомства вошло 195 специальностей. Шадаев также сообщил, что для получения отсрочки сотрудники ИТ-компаний должны иметь высшее образование. В Минцифры уточнили, что к мобилизации не призовут сотрудников ИТ, участвующих в важных процессах. 5 октября президент РФ Владимир Путин расширил список получающих отсрочку от мобилизации. Минцифры России расширит список специальностей для отсрочки от частичной мобилизации сотрудников IT и телекомпаний 6—7 октября. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев. «Завтра-послезавтра мы расширим список специальностей для отсрочки сотрудников ИТ- и телеком-компаний», — приводятся слова Максута Шадаева в telegram-канале Минцифры. Кроме того, он отметил, что ведомство предлагает распространить отсрочку от мобилизации на учителей информационно-коммуникационных технологий в школах и преподавателей цифровых дисциплин в вузах. Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Ранее Минцифры опубликовало список IT-специалистов, которых не призовут в армию. Всего в перечень ведомства вошло 195 специальностей. Шадаев также сообщил, что для получения отсрочки сотрудники ИТ-компаний должны иметь высшее образование. В Минцифры уточнили, что к мобилизации не призовут сотрудников ИТ, участвующих в важных процессах. 5 октября президент РФ Владимир Путин расширил список получающих отсрочку от мобилизации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям