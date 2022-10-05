МИД РФ: требования Польши о репарациях от России — «политические фантазии»

06 октября 2022 в 08:01 Размер текста - 17 +

По словам Тяпкина, польские власти прибегают к «историческому ревизионизму», решая свои внутриполитические проблемы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Требования Польши к России о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны находятся в «области политических фантазий». С таким заявлением выступил директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин. «Неадекватные претензии польских политических кругов к России, связанные с потерями, которые понесла Польша в годы Второй мировой войны, лежат в области политических фантазий», — прокомментировал Тяпкин претензии Польши к России. Своим мнением он поделился в разговоре с РИА «Новости». «Власти Польши, решая свои внутриполитические проблемы, нередко обращаются к «историческому ревизионизму», — добавил директор третьего европейского департамента МИД РФ. Он также подчеркнул, что если бы не победа СССР во время Второй мировой войны, то Польши как национального государства польского народа сейчас бы не существовало. «А миллионы поляков ждала бы незавидная участь порабощения и истребления от рук гитлеровцев», — заключил Тяпкин. Ранее Польша выступала с намерением взыскать с России репарации по итогам Второй мировой войны. Президент Польши Анджей Дуда также требовал возмещения ущерба за время Второй мировой войны от Германии. Бывший вице-президент бундестага Йоханнес Зингхаммер заявил, что выплата требуемых польским правительством репараций приведет Германию к финансовому краху, передает RT.

Требования Польши к России о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны находятся в «области политических фантазий». С таким заявлением выступил директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин. «Неадекватные претензии польских политических кругов к России, связанные с потерями, которые понесла Польша в годы Второй мировой войны, лежат в области политических фантазий», — прокомментировал Тяпкин претензии Польши к России. Своим мнением он поделился в разговоре с РИА «Новости». «Власти Польши, решая свои внутриполитические проблемы, нередко обращаются к «историческому ревизионизму», — добавил директор третьего европейского департамента МИД РФ. Он также подчеркнул, что если бы не победа СССР во время Второй мировой войны, то Польши как национального государства польского народа сейчас бы не существовало. «А миллионы поляков ждала бы незавидная участь порабощения и истребления от рук гитлеровцев», — заключил Тяпкин. Ранее Польша выступала с намерением взыскать с России репарации по итогам Второй мировой войны. Президент Польши Анджей Дуда также требовал возмещения ущерба за время Второй мировой войны от Германии. Бывший вице-президент бундестага Йоханнес Зингхаммер заявил, что выплата требуемых польским правительством репараций приведет Германию к финансовому краху, передает RT.