05 октября 2022

Рогов: ВСУ стянули к Запорожью рекордное количество сил

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Безоружные украинские военные встретились с Российскими. Переговоры.Севастополь. Крым. Аэропорт Бельбек, автоматчик, армия, военные, солдаты
ВСУ несут большие потери, заявили в Запорожье Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ стянули рекордное количество людей и оружия к Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Количество вооружений и личного состава [ВСУ], которое брошено на запорожскую линию боевого соприкосновения, впечатляет. Оно намного больше, чем было за все время проведения СВО», — заявил Рогов в интервью ТАСС. По его словам, у ВСУ все больше потерь, но их активность не снижается.

Ранее Рогов сообщил, что украинские военные усилили обстрелы региона после проведения референдума о вхождении Запорожья в состав России. После голосования к России присоединились и другие освобожденные территории в ходе спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении в состав России Донбасса и Херсонской области, передает «Дни.ру». Путин также назначил врио глав этих регионов, сообщает «Утро.ру».

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ВСУ стянули рекордное количество людей и оружия к Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. «Количество вооружений и личного состава [ВСУ], которое брошено на запорожскую линию боевого соприкосновения, впечатляет. Оно намного больше, чем было за все время проведения СВО», — заявил Рогов в интервью ТАСС. По его словам, у ВСУ все больше потерь, но их активность не снижается. Ранее Рогов сообщил, что украинские военные усилили обстрелы региона после проведения референдума о вхождении Запорожья в состав России. После голосования к России присоединились и другие освобожденные территории в ходе спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении в состав России Донбасса и Херсонской области, передает «Дни.ру». Путин также назначил врио глав этих регионов, сообщает «Утро.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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