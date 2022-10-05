Рогов: ВСУ стянули к Запорожью рекордное количество сил

06 октября 2022 в 08:49 Размер текста - 17 +

ВСУ несут большие потери, заявили в Запорожье Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ стянули рекордное количество людей и оружия к Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. «Количество вооружений и личного состава [ВСУ], которое брошено на запорожскую линию боевого соприкосновения, впечатляет. Оно намного больше, чем было за все время проведения СВО», — заявил Рогов в интервью ТАСС. По его словам, у ВСУ все больше потерь, но их активность не снижается. Ранее Рогов сообщил, что украинские военные усилили обстрелы региона после проведения референдума о вхождении Запорожья в состав России. После голосования к России присоединились и другие освобожденные территории в ходе спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении в состав России Донбасса и Херсонской области, передает «Дни.ру». Путин также назначил врио глав этих регионов, сообщает «Утро.ру».

ВСУ стянули рекордное количество людей и оружия к Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. «Количество вооружений и личного состава [ВСУ], которое брошено на запорожскую линию боевого соприкосновения, впечатляет. Оно намного больше, чем было за все время проведения СВО», — заявил Рогов в интервью ТАСС. По его словам, у ВСУ все больше потерь, но их активность не снижается. Ранее Рогов сообщил, что украинские военные усилили обстрелы региона после проведения референдума о вхождении Запорожья в состав России. После голосования к России присоединились и другие освобожденные территории в ходе спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении в состав России Донбасса и Херсонской области, передает «Дни.ру». Путин также назначил врио глав этих регионов, сообщает «Утро.ру».