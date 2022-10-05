05 октября 2022

Власти Запорожья: ВСУ усилили обстрелы региона после референдума

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, военная помощь украине
ВСУ обстреливают Запорожье Фото:
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Украинская армия усилила обстрелы Запорожской области после проведения там референдума о вхождении в состав России. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Мы видим, что ненависть к запорожцам все сильнее и уровень обстрелов гражданской инфраструктуры и всего [остального после проведения плебисцита] только увеличивается. Достаточно посмотреть на расстрел большой группы моих земляков-запорожцев, которые пытались выехать на освобожденную территорию, требовали дать им эту возможность и в знак протеста перекрыли ореховскую трассу», — заявил Рогов в разговоре с ТАСС.

Он отметил, что власти Украины мстят людям, поэтому перекрывают трассу. По его словам, жители хотят попасть на освобожденную часть региона.

Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, на котором большинство жителей проголосовали «за». Большая часть региона была освобождена в ходе спецоперации на Украине. Ранее Рогов сообщил, что Украина заблокировала выезд на освобожденную часть области.

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Украинская армия усилила обстрелы Запорожской области после проведения там референдума о вхождении в состав России. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. «Мы видим, что ненависть к запорожцам все сильнее и уровень обстрелов гражданской инфраструктуры и всего [остального после проведения плебисцита] только увеличивается. Достаточно посмотреть на расстрел большой группы моих земляков-запорожцев, которые пытались выехать на освобожденную территорию, требовали дать им эту возможность и в знак протеста перекрыли ореховскую трассу», — заявил Рогов в разговоре с ТАСС. Он отметил, что власти Украины мстят людям, поэтому перекрывают трассу. По его словам, жители хотят попасть на освобожденную часть региона. Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, на котором большинство жителей проголосовали «за». Большая часть региона была освобождена в ходе спецоперации на Украине. Ранее Рогов сообщил, что Украина заблокировала выезд на освобожденную часть области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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