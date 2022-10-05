Спортсменка из ХМАО завоевала золотую медаль паралимпиады

Жительница Нижневартовского района Олеся Байсарина стала золотой медалисткой паралимпиады «Мы вместе спорт» в Сочи. Об этом URA.RU сообщили в районной администрации.
«Спортсменка из Нижневартовского района — Олеся Байсарина — поднялась на высшую ступень пьедестала почета в метании клаба. Жительница Излучинска отправила снаряд к отметке 16 метров 55 сантиметров, не оставив не единого шанса соперникам в классе F32», — говорится в сообщении мэрии.
Байсарина является многократной чемпионкой России, участницей XVI летних паралимпийских игр в Токио. Среди прочего она победительница ряда международных соревнований по легкой атлетике для людей с нарушением опорно-двигательных функций.
Ранее URA.RU сообщало, что президент Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами наставников, спортсмены которых успешно показали себя на летней Олимпиаде в Токио. Среди них тренеры из Сургута и Нижневартовска.
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