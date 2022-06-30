Путин наградил троих жителей ХМАО за Олимпиаду в Токио

01 июля 2022 в 22:00 Размер текста - 17 +

Тренеров отметили за успешную подготовку спортсменов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами наставников, спортсмены которых успешно показали себя на летней Олимпиаде в Токио. Среди них тренеры из Сургута и Нижневартовска. Документ опубликован на портале правовой информации РФ. «За обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Играх XXXII Олимпиады и XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в городе Токио (Япония), наградить орденом дружбы: тренера по плаванию Сергея Граматикополо из Сургута, а также наставников из Нижневартовска — Руслана Куштанова (бокс) и Александра Лашпанова (тхэквондо)», — следует из документа. Он размещен на портале правовой информации России. Граматикополо тренировал к Паралимпиаде сургутскую пловчиху Анастасию Гонтарь. Тем временем Куштанов работал на олимпиаде с Альбертом Батыргазиевым, а Лашпанов готовил Максима Храмцова. Все трое спортсменов взяли в Токио золотые медали. Ранее URA.RU рассказывало, что олимпийские спортсмены из ХМАО получили награды от Путина. Тогда президент России подписал указ о награждении орденами шестерых участников Игр в Токио. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами наставников, спортсмены которых успешно показали себя на летней Олимпиаде в Токио. Среди них тренеры из Сургута и Нижневартовска. Документ опубликован на портале правовой информации РФ. «За обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Играх XXXII Олимпиады и XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в городе Токио (Япония), наградить орденом дружбы: тренера по плаванию Сергея Граматикополо из Сургута, а также наставников из Нижневартовска — Руслана Куштанова (бокс) и Александра Лашпанова (тхэквондо)», — следует из документа. Он размещен на портале правовой информации России. Граматикополо тренировал к Паралимпиаде сургутскую пловчиху Анастасию Гонтарь. Тем временем Куштанов работал на олимпиаде с Альбертом Батыргазиевым, а Лашпанов готовил Максима Храмцова. Все трое спортсменов взяли в Токио золотые медали. Ранее URA.RU рассказывало, что олимпийские спортсмены из ХМАО получили награды от Путина. Тогда президент России подписал указ о награждении орденами шестерых участников Игр в Токио.