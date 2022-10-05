Челябинский ветеран призвал мобилизованных не присылать сомнительные видео с места службы

Председатель совета ветеранов боевых действий Снежинска призвал резервистов щадить чувства близких Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Председатель совета ветеранов боевых действий Снежинска (Челябинская область) Валерий Корепанов 6 октября обратился к землякам перед отправкой на фронт. В своем напутствии Корепанов попросил ребят не высылать с места сборов видеоролики сомнительного содержания, поскольку от подобного контента морально страдают семьи мобилизованных.

«Сегодня вы убываете в пункты сбора. Не надо высылать с места службы видео, непонятно для каких целей. От этого родственники начинают психовать и нервничать. Жалейте своих родных и близких. Думайте, что вы им высылайте. Им сейчас труднее, чем вам», — обратился к мобилизованным Корепанов. Видео с напутствием председателя совета ветеранов выложили в группе «Помощь Снежинск» во «ВКонтакте».

По словам ветерана боевых действий, это уже пятая отправка мобилизованных из Снежинска. Основная масса резервистов пойдет на укомплектование частей, которые выполняют боевые задачи. И подготовку они будут подходить на предтыловой территории проведения спецоперации.

«Война это не прогулка. И воин славен тем, что он преодолевает чувство страха. В первую очередь вам нужно будет понять чувство локтя товарища. В боевых условиях очень многое значит, когда тебя есть кому прикрыть. Находите между собой язык, общайтесь», — посоветовал Корепанов.

Завершая свое напутствие ветеран отметил, что задача мобилизованных — переломить ход специальной операции. Он выразил надежду, что резервисты из Снежинска это сделают и вернуться домой с победой.

Указ о частичной мобилизации президент Владимир Путин издал 21 сентября. Отправка мобилизованных из городов и районов Челябинской области в рамках этого решения началась с 27 сентября. Среди отправляющихся в армию также много добровольцев.