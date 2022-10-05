Свердловские власти объяснили, что произойдет с компаниями, чьих сотрудников мобилизуют. Онлайн-трансляция

Свердловский чиновник разъяснил тонкости мобилизации для работодателей

06 октября 2022 в 13:03 Размер текста - 17 +

Мобилизованные свердловчане сохранят за собой рабочие места Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главный государственный инспектор труда в Свердловской области Федор Кравцов выступает с ответами на вопросы работодателей, чьих сотрудников призвали в рамках частичной мобилизации. Он объясняет, как вести себя компаниям, принимая новых работников, начисляя зарплату и отпускные мобилизованным сотрудникам. URA.RU собирает главное из речи Кравцова в онлайн-трансляции. 13:05 Наплыва звонков и обращений в инспекцию труда не поступало, уточнил Кравцов. Ведомство успевает обрабатывать все обращения. 13:06 Кравцов сообщил о будущих изменениях в трудовой кодекс «Трудовые договора не разрываются, а приостанавливаются», — уточнил он. 13:07 «Чтобы приостановить трудовой договор, призывник обязан предоставить работодателю заявление и повестку», — рассказал Кравцов. 13:08 Если призывник работает на испытательном сроке, то с ним также приостановят трудовой договор. Он может продолжить работать после боевых действий. 13:08 Период приостановки трудового договора включается в трудовой стаж. Отпускные работодатель выплачивать не обязан. 13:09 Все учреждения обязаны отчитываться в военкоматы о наличии брони на своих предприятиях. Сведения по всем работникам отправлять не нужно, только по военнообязанным, уточнил Кравцов. 13:12 Работодатель не обязан увольнять мобилизованных. Вопрос решается через центр занятости с помощью срочного трудового договора с другим работником. 13:13 Часть мобилизованных через неделю или две возвращаются на рабочие места. В некоторых случаях работников увольняют, что создает трудности, объяснил Кравцов. 13:15 «Нам поступило 5 300 обращений граждан», — ответил Кравцов на вопрос о поступающих в связи с мобилизацией жалоб работодателей. 13:15 Власти пока не обсуждают компенсацию работодателю средств за мобилизованного сотрудника. Этот вопрос не поднимался. 13:17 Тех, кого вернули после ошибочной мобилизации, могут вернуться на работу. Трудовой договор должен быть приостановлен, в случае с увольнением сотрудника могут возникать проблемы, однако все инциденты могут решаться индивидуально через суд. 13:19 Если призвали индивидуального предпринимателя, у которого есть договоры с работниками, он может оформить нотариальную доверенность на руководство своим бизнесом. 13:21 Когда мобилизуются работники силовых структур, возникает вопрос пенсионного обеспечения. Мы считаем, что, если пенсионер органов призван, ему продолжит выплачиваться пенсия, рассказал Кравцов. 13:22 Если призывник получает высокий доход и поедет участвовать в спецоперации, то доход у него может стать ниже, чем тот, что он получал на «гражданке». Эту проблему Кравцов назвал важной и призвал решать ее на федеральном уровне. 13:24 Онлайн-трансляция завершилась. Федор Кравцов продолжит следить за проблемами работодателей, связанными с мобилизацией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главный государственный инспектор труда в Свердловской области Федор Кравцов выступает с ответами на вопросы работодателей, чьих сотрудников призвали в рамках частичной мобилизации. Он объясняет, как вести себя компаниям, принимая новых работников, начисляя зарплату и отпускные мобилизованным сотрудникам. URA.RU собирает главное из речи Кравцова в онлайн-трансляции. 13:05 06.10.2022 Наплыва звонков и обращений в инспекцию труда не поступало, уточнил Кравцов. Ведомство успевает обрабатывать все обращения. 13:06 06.10.2022 Кравцов сообщил о будущих изменениях в трудовой кодекс «Трудовые договора не разрываются, а приостанавливаются», — уточнил он. 13:07 06.10.2022 «Чтобы приостановить трудовой договор, призывник обязан предоставить работодателю заявление и повестку», — рассказал Кравцов. 13:08 06.10.2022 Если призывник работает на испытательном сроке, то с ним также приостановят трудовой договор. Он может продолжить работать после боевых действий. 13:08 06.10.2022 Период приостановки трудового договора включается в трудовой стаж. Отпускные работодатель выплачивать не обязан. 13:09 06.10.2022 Все учреждения обязаны отчитываться в военкоматы о наличии брони на своих предприятиях. Сведения по всем работникам отправлять не нужно, только по военнообязанным, уточнил Кравцов. 13:12 06.10.2022 Работодатель не обязан увольнять мобилизованных. Вопрос решается через центр занятости с помощью срочного трудового договора с другим работником. 13:13 06.10.2022 Часть мобилизованных через неделю или две возвращаются на рабочие места. В некоторых случаях работников увольняют, что создает трудности, объяснил Кравцов. 13:15 06.10.2022 «Нам поступило 5 300 обращений граждан», — ответил Кравцов на вопрос о поступающих в связи с мобилизацией жалоб работодателей. 13:15 06.10.2022 Власти пока не обсуждают компенсацию работодателю средств за мобилизованного сотрудника. Этот вопрос не поднимался. 13:17 06.10.2022 Тех, кого вернули после ошибочной мобилизации, могут вернуться на работу. Трудовой договор должен быть приостановлен, в случае с увольнением сотрудника могут возникать проблемы, однако все инциденты могут решаться индивидуально через суд. 13:19 06.10.2022 Если призвали индивидуального предпринимателя, у которого есть договоры с работниками, он может оформить нотариальную доверенность на руководство своим бизнесом. 13:21 06.10.2022 Когда мобилизуются работники силовых структур, возникает вопрос пенсионного обеспечения. Мы считаем, что, если пенсионер органов призван, ему продолжит выплачиваться пенсия, рассказал Кравцов. 13:22 06.10.2022 Если призывник получает высокий доход и поедет участвовать в спецоперации, то доход у него может стать ниже, чем тот, что он получал на «гражданке». Эту проблему Кравцов назвал важной и призвал решать ее на федеральном уровне. 13:24 06.10.2022 Онлайн-трансляция завершилась. Федор Кравцов продолжит следить за проблемами работодателей, связанными с мобилизацией.