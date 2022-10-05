Губернатору Тюменской области и его замам дадут сэкономить на отпуске

06 октября 2022 в 16:57 Размер текста - 17 +

Губернатору и другим госслужащим хотят дать компенсацию за провоз багажа Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Членам президиума правительства Тюменской области, в который входят губернатор Александр Моор и его заместители, хотят дать новую льготу при проезде в отпуск и командировки. Соответствующий проект размещен на сайте правительства региона. В случае его принятия экономия ждет и других госслужащих. «Проект постановления губернатора Тюменской области предусматривает возмещение государственным гражданским служащим (в том числе членам президиума правительства) расходов по оплате стоимости проезда к месту отдыха и обратно и расходов по оплате проезда к месту служебной командировки. В частности, включение в перечень возмещаемых расходов стоимости провоза одного места багажа», — говорится в проекте, размещенном на сайте правительства региона. В настоящее время госслужащие имеют право на возмещение расходов на оформление проездных документов, постельного белья в поездах, топливного и других сборов. В этот список хотят добавить и те средства, которые чиновники потратят на провоз багажа, если на отдых или в командировку они полетят самолетом. Однако общая сумма возмещения, установленная законом, не меняется: она не может превышать 45 тысяч рублей.

Членам президиума правительства Тюменской области, в который входят губернатор Александр Моор и его заместители, хотят дать новую льготу при проезде в отпуск и командировки. Соответствующий проект размещен на сайте правительства региона. В случае его принятия экономия ждет и других госслужащих. «Проект постановления губернатора Тюменской области предусматривает возмещение государственным гражданским служащим (в том числе членам президиума правительства) расходов по оплате стоимости проезда к месту отдыха и обратно и расходов по оплате проезда к месту служебной командировки. В частности, включение в перечень возмещаемых расходов стоимости провоза одного места багажа», — говорится в проекте, размещенном на сайте правительства региона. В настоящее время госслужащие имеют право на возмещение расходов на оформление проездных документов, постельного белья в поездах, топливного и других сборов. В этот список хотят добавить и те средства, которые чиновники потратят на провоз багажа, если на отдых или в командировку они полетят самолетом. Однако общая сумма возмещения, установленная законом, не меняется: она не может превышать 45 тысяч рублей.