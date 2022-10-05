05 октября 2022

В ЯНАО снесли здание бывшего колледжа по поручению губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Мантуров на Тнф. Тюмень , артюхов дмитрий
Новый Уренгой выполнил поручение Артюхова Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО), по поручению губернатора Дмитрия Артюхова, было снесено здание бывшего многопрофильного колледжа. Снос объекта на улице Железнодорожная произведен по результатам поездки главы региона «Честный маршрут».

«Сейчас задача — очистить территорию, вывезти мусор и произвести рекультивацию земли», — сообщил на странице в телеграме глава Нового Уренгоя Андрей Воронов.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Артюхов получил более тысячи предложений от жителей в рамках «Честного маршрута».

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В Новом Уренгое (ЯНАО), по поручению губернатора Дмитрия Артюхова, было снесено здание бывшего многопрофильного колледжа. Снос объекта на улице Железнодорожная произведен по результатам поездки главы региона «Честный маршрут». «Сейчас задача — очистить территорию, вывезти мусор и произвести рекультивацию земли», — сообщил на странице в телеграме глава Нового Уренгоя Андрей Воронов. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Артюхов получил более тысячи предложений от жителей в рамках «Честного маршрута».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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