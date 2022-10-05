В ЯНАО снесли здание бывшего колледжа по поручению губернатора

Новый Уренгой выполнил поручение Артюхова
В Новом Уренгое (ЯНАО), по поручению губернатора Дмитрия Артюхова, было снесено здание бывшего многопрофильного колледжа. Снос объекта на улице Железнодорожная произведен по результатам поездки главы региона «Честный маршрут».
«Сейчас задача — очистить территорию, вывезти мусор и произвести рекультивацию земли», — сообщил на странице в телеграме глава Нового Уренгоя Андрей Воронов.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Артюхов получил более тысячи предложений от жителей в рамках «Честного маршрута».
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