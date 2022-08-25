Губернатор ЯНАО получил более тысячи предложений от жителей

Губернатор посетил 12 населенных пунктов в рамках «Честного маршрута» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов завершил поездку по региону в рамках «Честного маршрута». Он получил более тысячи предложений от жителей, сообщил глава в своем telegram-канале.

«Получил почти 1400 предложений по „Честному маршруту“. По самым актуальным проехал вместе с жителями», — поделился глава округа.

Он отметил, что проехал около 1500 километров, посетил 12 населенных пунктов, провел шесть больших встреч с жителями и четыре встречи «на ногах».

«Везде вижу позитивные изменения. Уходят на второй план самые болезненные прежде для ямальцев вопросы — жилье и дороги», — отметил Артюхов.

Ранее URA.RU сообщало, что такие проблемы, которые существуют в Ноябрьске, нет ни в одном другом городе ЯНАО. Это произошло из-за несогласованности власти в начале 90-х и нулевых годов. Такое мнение высказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на встрече с жителями города в рамках его ежегодной поездки по региону, которая называется «Честный маршрут».